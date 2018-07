Ryanair: Mehr Passagiere, aber sinkender Gewinn

BUSINESS

Mo, 23.07.2018 10:30

Ryanair-Flieger: Hoher Wettbewerb drückt den Gewinn (Foto: ryanair.com)



Dublin (pte012/23.07.2018/10:30) - Trotz eines auf 2,08 Mrd. Euro gestiegenen Umsatzes muss der irische Billigflieger Ryanair http://ryanair.com im ersten Geschäftsquartal einen Gewinneinbruch verkraften. Wie das Unternehmen heute, Montag, mitgeteilt hat, rutschte der Überschuss um satte 20 Prozent auf nur noch 319 Mio. Euro ab. Und dennoch: Analysten hatten mit einem noch schlechteren Abschneiden gerechnet und waren bei dieser Position von 305 Mio. Euro ausgegangen. Erfreulich für die Iren ist zumindest, dass die Zahl der Passagiere um sieben Prozent auf 37,6 Mio. angestiegen ist.

Festhalten an Jahresprognose

Auch wenn der Gewinn immer kleiner wird, hält Ryanair-CEO Michael O´Leary an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest. Demnach soll ein Gewinn in der Bandbreite von 1,25 Mrd. Euro bis 1,35 Mrd. Euro erzielt werden. Zum Vergleich: Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 waren es noch 1,45 Mrd. Euro. Vor allem der harte Wettbewerb und fallende Ticketpreise machen es den Billigfliegern allgemein derzeit schwer.

Laut O´Leary ist der durchschnittliche Preis für ein Flugticket von Ryanair in den vergangenen Wochen und Monaten im Schnitt um vier Prozent auf 38,68 Euro gesunken. Hinzu komme das Problem, dass immer neue Anbieter mit Kampfpreisen in den Markt drängten und wegen des heißen Wetters weniger Menschen in die Flieger stiegen. Zudem seien Nebeneffekte der Fußballweltmeisterschaft und Streiks als belastende Faktoren hinzugekommen.

(Ende)