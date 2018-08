Conti schockt Anleger mit zweiter Gewinnwarnung

BUSINESS

Mi, 22.08.2018 13:30

Continental: Hannoveraner Unternehmen durchlebt eine Krise (Foto: conti.de)



Hannover (pte016/22.08.2018/13:30) - Der deutsche Automobilzulieferer Continental http://conti.de hat seine Geschäftsprognose erneut nach unten korrigiert. Die Aktie geht massiv auf Talfahrt und notiert bei Redaktionsschluss (13:23 Uhr) mit einem Minus von 13,47 Prozent nur noch bei 160 Euro. Das Management begründet die zweite Gewinnwarnung in Folge mit gestiegenen Kosten und eingetrübten Umsatzerwartungen.

Eine Mrd. weniger Umsatz

"Conti überrascht mit der zweiten Gewinnwarnung im laufenden Geschäftsjahr negativ, nachdem bereits Mitte April die Ziele nach unten korrigiert wurden. Möglicherweise beinhaltet der starke Kursrückgang zum Teil auch die Unsicherheit der Marktteilnehmer über die anstehende Umstrukturierung. Probleme könnte der Konzern in den nächsten Monaten durch die WLTP-Problematik, aber auch durch zunehmende weltweite Handelskonflikte bekommen", sagt Nord/LB-Analyst Frank Schwope http://nordlb.de gegenüber pressetext.

Laut dem Vorstand um Konzernchef Elmar Degenhart soll die EBIT-Marge bei mehr als neun Prozent liegen. Bisher war das Management bei diesem Buchwert von mehr als zehn Prozent ausgegangen. Auch was den Umsatz betrifft, müssen die Aktionäre tief durchatmen. Hier werden statt wie bisher 46 Mrd. nun rund 45 Mrd. Euro in Aussicht gestellt.

Noch Raum für Übernahmen

Dem Conti-Vorstand zufolge hat in den vergangenen Monaten unter anderem das Erstausrüstungsgeschäft in Europa und China im Automobilbereich und auch in der Sparte Conti-Tech nicht so performt wie erhofft. Außerdem sei die Nachfrage nach Reifen eingebrochen, was sich negativ auf die Erwartungen beim Umsatz auswirke.

"Die recht niedrige Verschuldung der Continental AG lässt allerdings grundsätzlich deutlichen Raum sowohl für weitere Übernahmen, auch im Milliarden-Bereich, als auch für Investitionen Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Elektrifizierung. Wir reduzieren aufgrund der Gewinnwarnung unser Kursziel für die Conti-Aktie deutlich auf 170 Euro, belassen das Anlageurteil aber zunächst bei 'Halten'", resümiert Schwope gegenüber pressetext.

