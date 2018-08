Australien: Universitäten als Wirtschaftsmotoren

BUSINESS

Canberra (pte020/17.08.2018/13:30) - Australiens Hochschulen sind ein echter Wirtschaftsmotor. Die Top-Unis der sogenannten "Group of Eight" (Go8) https://go8.edu.au haben im Jahr 2016 der Wirtschaft 66,4 Mrd. Australische Dollar (AUD) gebracht. Das hat eine Studie des Beratungsunternehmens London Economics https://londoneconomics.co.uk ergeben. Die Kosten für den Betrieb der acht Universitäten belaufen sich demnach nur auf 12 Mrd. AUD pro Jahr - volkswirtschaftlich ist das also eine lohnende Investition.

Forschungs-Dollar rechnen sich

"Das ist das erste Mal, dass wir klar zum Ausdruck bringen können, was wir schon immer wussten: dass Universitäten wirtschaftliche Kraftpakete sind und eine wertvolle Investition für Steuerzahler", meint Vicki Thomson, Go8 Chief Executive. Die aktuelle Studie bewertet allein den Wert der Forschung der acht erfassten Hochschulen im Jahr 2016 mit knapp 25 Mrd. AUD. Jeder Dollar, der in die Forschung investiert wurde, brachte demnach das Zehnfache an wirtschaflichem Effekt.

Den Wert von Bildungsexporten veranschlagt London Economics mit 18 Mrd. AUD, den Einfluss universitärer Ausgaben auf die Wirtschaft mit 19 Mrd. AUD. Auch viele Jobs hängen der Analyse zufolge an den Spitzenunis. Jeder Beschäftigte einer Go8-Hochschule schafft demnach 2,4 Jobs im weiteren Umfeld der Universität.

Die Go8 kritisiert daher, dass in Australien die Politik wie in so vielen Ländern gerne bei der Bildung spart. Sie verweist darauf, dass der Bildungsminister vor Weihnachten eine Kürzung der Uni-Budgets um 2,2 Mrd. AUD ohne parlamentarischen Beschluss durchgeboxt hatte.

