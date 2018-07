Wiener Josefshof trennt sich von Accor Hotels

BUSINESS

Mo, 02.07.2018 10:55

Wien (pts026/02.07.2018/10:55) - Das Wiener Traditionshotel Mercure Josefshof Wien am Rathaus trennt sich von der Accor-Gruppe und wird seine individuelle Note als Privathotel in der City künftig noch stärker betonen. Gründer, Eigentümer und Hotelier Franz Honegger will damit eine andere Kategorie von Gästen ansprechen, die mehr Individualität, herzlichen Service und familiäre Atmosphäre sucht. Das Hotel Josefshof am Rathaus zählt mit 164 Zimmern und Suiten zu den beliebtesten Häusern in der Wiener Innenstadt, viele bekannte Ton- und Unterhaltungskünstler sind hier zu Gast. http://www.josefshof.com

Ein Wechsel zu einer anderen Hotelgruppe ist nicht geplant, Honegger will im Rahmen der Neuausrichtung des Hauses Komfort und Qualität weiter steigern, die Kundenzufriedenheit verbessern und die Kundenbindung weiter erhöhen. 2017 verzeichnete das Hotel Josefshof am Rathaus eine durchschnittliche Jahresbelegung von 76,2 Prozent, das B&B-Hotel erwirtschaftete mit 22 Dienstnehmern über 5 Mio. Euro Umsatz netto, Reinigung und Frühstück dabei ausgelagert.

Geführt wird das Vier-Sterne-Hotel in der Wiener Josefstadt vom Musikliebhaber, Sänger (Wiener Sängerknaben, Arnold Schoenberg Chor) und Tontechniker Franz Honegger und der Generalmanagerin Elisabeth Neubauer-Schrall, die bereits seit 1990 im Unternehmen ist, sowie einem eingeschworenen Team an langjährigen Mitarbeiter/innen. Das Hotel Josefshof am Rathaus eröffnete 1984 seine Pforten, von 1999 bis 2018 wurde es als Hotel Mercure Josefshof Wien am Rathaus geführt, seit 1. Juli 2018 wird es wieder als "Hotel Josefshof am Rathaus" privat geführt.

Über den Josefshof

Das Wiener Hotel Josefshof am Rathaus besticht durch seine zentrumsnahe, ruhige Gartenlage in unmittelbarer Nähe zum Parlament, Burgtheater, Museumsviertel und Hofburg. Das im typischen Wiener Flair erbaute Hotel besteht aus zwei historischen Fin-de-Siècle-Gebäuden, die Zimmer sind in den zwei Einrichtungsstilen "Elégance" mit Anklängen an das kaiserliche Wien und "Jugendstil", geprägt von der Farbe Gold, runden Formen und berühmten Motiven, gehalten.

Viele Berühmtheiten aus der Unterhaltungsindustrie waren hier zu Gast, u.a. Autor Umberto Eco, Mode-Ikone Vivienne Westwood, Schauspieler Karl Heinz Böhm, die Pianisten Sviatoslav Richter und Friedrich Gulda, die Sänger Wolfgang Brendel oder Hubert von Goissern, Max Raabe und sein Palastorchester oder die Real Group. Zu den Besonderheiten des Hauses zählen sein Langschläfer-Frühstück bis Mittag, Joe's Bar mit ausgewählten Drinks und kleinen Snacks rund um die Uhr und der attraktive Innenhof.

Kontakt:

Elisabeth Neubauer-Schrall, General Manager

Hotel Josefshof am Rathaus, Josefsgasse 4-8, 1080 Wien

Tel. +43-1-40419, E-Mail: Elisabeth.Neubauer@josefshof.com

Web: http://www.josefshof.com

(Ende)