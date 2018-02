Clevere Use Cases von Arvato auf der E-world 2018

BUSINESS

Do, 01.02.2018 11:00

Arvato, Logo



Baden-Baden/Essen (pts021/01.02.2018/11:00) - Arvato Financial Solutions stellt sich zusammen mit Arvato Systems als Spezialist für die Energiewirtschaft bei der E-world energy & water 2018 aktuelle Use Cases und Live-Demos für den digitalen Energiemarkt vor.

Am Arvato-Messestand werden die Finanzdienstleister als Experten für Business Process Outsourcing einen Einblick in branchenspezifische Anwendungsbeispiele geben - vom Payment, Debitorenmanagement, Mahnwesen bis hin zur Klagevorbereitung und Insolvenzbearbeitung. Mittels Kundensegmentierung und intelligenten Inkasso- und Vorinkassoprozessen sorgt Arvato Financial Solutions damit für ein effizientes und kundenfreundliches Forderungsmanagement.

Dabei besteht für Fachbesucher an verschiedenen Arbeitsstationen die Möglichkeit, die Funktionalitäten live auszuprobieren sowie die dazugehörige Dokumentation nachzuverfolgen. "Das Kundenverhalten verändert sich durch die Digitalisierung. Als Spezialist für moderne Finanzlösungen in der Energiebranche bieten wir alles für die Gestaltung eines intelligenten Forderungsmanagements über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, zugeschnitten auf den jeweiligen Energieversorger. So sind Energieunternehmen für die digitale Zukunft bestens aufgestellt", erläutert Christian Hug, Senior Sales Manager Collection Utilities bei Arvato Financial Solutions.

Unterstützung bekommt das Messeteam von Roboterdame "LISA", die am Stand 117 in Halle 1 Besuchern ihre zarten Silikonfinger zur Begrüßung reichen und für Unterhaltung sorgen wird. LISA wird die Fachbesucher zudem auf ihre ganz eigene Art zu einem Quiz einladen. Zu gewinnen gibt es dabei einen "iRobot"-Saugroboter.

Arvato Systems ist erneut auch im Kongressprogramm der Fachmesse vertreten: Im Fachvortrag von Hartmut Entrup, Datenspezialist bei Arvato Systems, stehen datenbasierte Geschäftsideen für den digitalen Energiemarkt im Fokus. Seine Präsentation startet am dritten Messetag (8. Februar 2018) ab 16 Uhr.

Das Kontaktformular für die Vereinbarung von Gesprächsterminen am Messestand sowie für kostenfreie Online-Tickets steht auf der Arvato-Landingpage zur Verfügung: http://finance.arvato.com/eworld

Die E-world energy & water ist vom 6. bis 8. Februar 2018 wieder Treffpunkt der europäischen Energiebranche. Erstmalig setzt die Messe in diesem Jahr mit "Smart City" einen Themenschwerpunkt. Dabei gibt es rund um vier Fokusthemen Mobilität, Wärme, Netze und Gebäude ein entsprechendes Rahmenprogramm. Mehr Informationen auf: http://www.e-world-essen.com

Arvato Financial Solutions als Branchenexperte für die Energiewirtschaft

Arvato Financial Solutions erbringt integrierte Dienstleistungen entlang der gesamten Finance-BPO-Prozesskette für viele namhafte Großversorger und Stadtwerke. Das Unternehmen gehört zu den führenden Anbietern in Deutschland. Das Leistungsportfolio umfasst dabei unter anderem das Risiko- und Adressmanagement, Kundenservice, Payment, Debitorenmanagement, vorgerichtliches und gerichtliches Mahnwesen, Insolvenzbearbeitung, Betreuung von Kunden im Preiswiderspruch gemäß § 315 BGB und das externe Forderungsinkasso. Eigene Expertenteams übernehmen die Mahntelefonie und das aktive Fall-Management der Forderungsportfolien.

Über Arvato Financial Solutions

Arvato Financial Solutions ist ein global tätiger Finanzdienstleister und als Tochterunternehmen von Arvato zur Bertelsmann SE & Co. KGaA zugehörig.

Rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten in 22 Ländern mit starker Präsenz in Europa, Amerika und Asien flexible Komplettlösungen für ein effizientes, internationales Management von Kundenbeziehungen und Zahlungsflüssen. Arvato Financial Solutions steht für professionelle Outsourcing-Dienstleistungen (Finance BPO) rund um den Zahlungsfluss in allen Phasen des Kundenlebenszyklus - vom Risikomanagement über Rechnungsstellung, Debitorenmanagement, Verkauf von Forderungen und bis zum Inkasso. Dabei steht die Minimierung von Ausfallquoten in der Geschäftsanbahnung und während des Beitreibungsprozesses im Fokus. Zu den Leistungen gehört deshalb auch die Optimierung der Zahlartenauswahl über Ländergrenzen hinweg.

Als Financial Solutions Provider betreut das Unternehmen fast 10.000 Kunden, u. a. aus den Schwerpunktbranchen Handel/E-Commerce, Telekommunikation, Versicherungen, Kreditwirtschaft und Gesundheit und ist damit Europas Nummer 3 unter den integrierten Finanzdienstleistern.

Mehr Informationen unter: http://finance.arvato.com

