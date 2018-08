Triathlon-Klassiker in Podersdorf am See

LEBEN

Fr, 17.08.2018 12:00

31.8. bis 2.9.: Austria Triathlon am Neusiedler See mit verschiedenen Distanzen

Podersdorf am See (pts017/17.08.2018/12:00) - Wo sonst die Wassersportler mit dem Wind spielen, wird es Ende August so richtig zum Überwinden: In Podersdorf am Neusiedler See steht von 31.8. bis 2.9. der 31. Austria Triathlon, der Klassiker unter diesen Bewerben, auf dem Programm. Mehr als 2000 Sportlerinnen und Sportler werden an diesem Wochenende in Podersdorf erwartet. Die Starter erwartet dabei nicht nur eine außergewöhnliche Herausforderung auf vier unterschiedlichen Distanzen, sondern auch die Herzlichkeit der Gastgeber am Neusiedler See.

Dies jedenfalls ist mit ein Grund, warum der Triathlon im Nordburgenland zu den Top-3-Veranstaltungen in Österreich gehört. Egal ob Einsteiger oder Profi, alt oder jung, Einzelkämpfer oder Staffelstarter - für alle gibt es den richtigen Bewerb, die individuell passende Distanz.

Die Strecken am Rande des Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel bieten eine traumhafte Kulisse für die Damen und Herren Sportler, die vor allem von der flachen Streckenführung profitieren. Aus diesem Grund gilt der Austria Triathlon als guter Boden für schnelle Zeiten, ist doch einer der schnellsten jemals gefahrenen 180km Radzeiten weltweit hier aufgestellt worden.

Trotzdem: Jeder der den Austria Triathlon absolviert hat, weiß, dass einem diese Strecke alles abverlangt. Die herzliche und familiäre Atmosphäre trägt jeden Athleten über die Distanz und ins Ziel, denn bei uns stehen die Menschen im Vordergrund. Und natürlich wird es zur 31. Veranstaltung auch ein buntes Rahmenprogramm sowie die gewohnt einzigartige Atmosphäre in Podersdorf am See zu genießen geben.

Auszug aus dem Programm: Samstag, 1.9.2018: Ironman-Distanz; Samstag, 1.9.2018: Halb-Distanz; Sonntag, 2.9.2018: Olympische-Distanz: Sonntag, 2.9.2018: Sprint-Distanz

Anmeldung und Infos unter: http://www.austria-triathlon.at

Weitere Infos und Tickets unter: http://www.neusiedlersee.com

(Ende)