Maschinenbauer ziehen positive Halbjahresbilanz

BUSINESS

Mo, 06.08.2018 12:30

Druckbehälter: viele Order für deutschen Maschinenbau (Foto: JUREC, pixelio.de)



Frankfurt am Main (pte013/06.08.2018/12:30) - Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) http://vdma.org zieht für die Branche eine gute Halbjahresbilanz. Nach einer kurzen Verschnaufpause hätten die Auftragseingänge im Maschinenbau in Deutschland abermals zweistellig zugelegt. Den heute, Montag, veröffentlichten Zahlen nach wurde im Juni ein Orderplus von real 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verbucht.

"Erwartungen wurden voll erfüllt"

"Die Maschinenbauer können mit dem ersten Halbjahr 2018 sehr zufrieden sein, insgesamt füllten sich die Auftragsbücher um sieben Prozent. Damit wurden die positiven Erwartungen an das laufende Jahr voll erfüllt", sagt VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Die Impulse kamen nahezu synchron aus dem In- und Ausland (Inland: plus zwölf Prozent, Ausland: plus 13 Prozent).

Dabei war der Bestellzuwachs aus den Nicht-Euro-Ländern (plus 16 Prozent) deutlich höher als aus den Euro-Partnerländern (plus sieben Prozent). Das Auftragsplus im Inland erreichte in den ersten sechs Monaten real zehn Prozent, aus dem Ausland kamen sechs Prozent mehr Bestellungen. "Die Investitionsneigung im Inland hat spürbar angezogen, das kommt unserer Industrie zugute", analysiert Wiechers. Den Umsatz konnten die deutschen Maschinenbauer im ersten Halbjahr real um vier Prozent steigern.

