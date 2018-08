SMARTIES: Nestlé erntet Spott für fehlerhaftes Quiz

MEDIEN

Nestlé leistet sich Fauxpas in Quiz [ Foto ]



London (pte013/03.08.2018/10:30) - Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé http://nestle.com hat sich einen peinlichen Fehler auf tausenden seiner SMARTIES-Packungen erlaubt und erntet dafür viel Spott im Internet. In einer Quizfrage über die Tierwelt sollten Kinder beantworten "wer sechs Arme hat und im Meer lebt". Nestlé gibt als richtige Antwort den Oktopus an, doch der hat in Wirklichkeit acht Arme.

Falsches Wissen vermittelt

Die zehnjährige Rose White aus dem englischen Chester hat den peinlichen Fehler entdeckt und publik gemacht. "Zuerst habe ich es für eine Scherzfrage gehalten, aber dann wurde mir klar, dass es ein Fehler sein musste", erklärt sie gegenüber der Tageszeitung "The Sun". "Weil Schulferien sind, konnte ich meinen Lehrer nicht fragen, also googelte ich die Frage. Nestlé hätte das auch mal tun sollen", erklärt White abschließend. "Der Punkt ist ja auch, dass 'Oktopus' eigentlich sogar so viel heißt wie 'Achtfuß'. Zwei der mit Saugnäpfen versehenen Gliedmaßen werden zum Gehen benutzt, während die anderen sechs nach Nahrung tasten", erklärt Jack Sewell von der Marine Biological Association http://www.mba.ac.uk .

Nestlé ist bereits auf die fehlerhaften Packungen aufmerksam geworden: "Schaut so aus, als wären wir hier nicht ganz so smart-IES gewesen. Unser Team hat die falsche Antwort bei den nächsten Packungen korrigiert", so ein Sprecher des Konzerns. Einigen Nutzern gefällt der humorvolle Stil der Antwort jedoch nicht, da Kinder sehr an Quizfragen über Tiere interessiert seien und durch derartige Fehler falsche Fakten verinnerlichen könnten.

