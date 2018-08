Werbetherapeut bietet Sprechstunde für Unternehmen

BUSINESS

Speedcoaching in Kombination mit Guerilla-Marketing bringt schon in wenigen Tagen neue Kunden

Wien (pts010/03.08.2018/09:25) - Der aus Wien stammende Werbetherapeut Alois Gmeiner http://www.werbetherapeut.com bietet allen Start-ups, Freiberuflern und den Verantwortlichen der Klein- und Mittelbetriebe die Chance, binnen kürzester Zeit neue Kunden zu gewinnen und dadurch die Umsätze deutlich zu steigern. Das Zauberwort, mit dem sich das scheinbar Unglaubliche verwirklichen lässt, heißt Speedcoaching. Denn im Rahmen des Speedcoachings trimmt der Werbetherapeut seine Kunden innerhalb eines Tages zu erfolgreichen Werbeexperten.

Unternehmensgründer, Freiberufler und Firmenvertreter lernen, wie man das Internet für Marketing und effektive Online-PR nutzt, um erfolgreiche Pressearbeit zu leisten. Um die gesetzten Ziele möglichst schnell zu erreichen, geht es um Impact, Auffälligkeit und U.S.P. im Marketing. Wie das am besten und schnellsten umgesetzt wird, um sofortige Ergenisse zu erzielen, das erfährt man im Coaching, das in der Praxis des Werbetherapeuten in Wien, aber auch direkt im jeweiligen Unternehmen in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz stattfinden kann.

Das Beste am Speedcoaching ist der Spareffekt. Denn nicht nur die beim Speedcoaching vorgestellte Low-Budget-Werbung, sondern auch die Erkenntnisse des Guerilla-Marketings sind angenehm budgetsparend. "Marketing muss was bringen, sonst bringts nichts", so die launige Erklärung des Guerilla-Marketing-Fachmannes. Der erste Schritt in die Welt von Werbetherapie, Guerilla-Werbung und Speedcoaching ist noch dazu vollkommen gratis. Der Online-Werbecheck dauert wenige Minuten und bringt sofort erste Tipps und Analysen für die Verbesserung des eigenen Unternehmensmarketings: https://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck

Schnellkurs in Sachen Werbung vom Werbetherapeuten

Alois Gmeiner ist vielfacher Sachbuchautor und hat unter anderem den in 5 Auflagen erschienenen Werbebuchklassiker "Das Low Budget Werbe 1 x 1" veröffentlicht. Auf der Homepage des Werbetherapeuten können sich interessierte Unternehmer, Freiberufler und Start-ups aus vielen E-Books und einigen Stunden Audiodateien bzw. Hörbüchern bedienen, die sich direkt downloaden lassen - gratis, wie Gmeiner schmunzelnd betont, denn: "Gratis ist eines der Werbezauberworte und funktioniert immer - wenn man weiß, wie es funktioniert." https://www.werbetherapeut.com/gratis-download

Branchenauswahl:

Industriebetriebe

IT-Unternehmen

Gewerbebetriebe

Online-Shops Onlinehandel

Dienstleistungen

Einzelhandel / Großhandel

Lebensmittelhandel

Boutiquen

Möbelhandel

Handwerker

Gastronomie / Brauereien

Hotel / Vermietung

Ärzte / Zahnärzte / Arztpraxen

Naturheilkunde / Esoterik

Anwälte / Anwaltskanzleien

Steuerberater / Unternehmensberater

Freiberufler / Berater / Designer

Startups / Gründer

etc.

Kontakt und Fragen zu Speedcoaching und Werbetherapie: werbetherapeut@chello.at

