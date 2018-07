ADHOC

Di, 31.07.2018 16:15

ItN Nanovation AG: Erster Schritt der ItN-MBR-Technologie in der Öl-und Gasindustrie

Saarbrücken, 31. Juli 2018. (pta034/31.07.2018/16:15) -

* Erste Anwendung der ItN-MBR-Technologie in der Öl- und Gasindustrie * Industrieabwasseranlage in Sichuan, China, für Puguang Gasfeld * SafBon, Mehrheitsaktionär der ItN, gewinnt Ausschreibung * Auftraggeber ist die Firma SINOPEC.

Saarbrücken, 31. Juli 2018. Safbon hat kürzlich ein Projekt in der Öl-und Gasindustrie mit Hilfe der MBR-Technologie der ItN Nanovation AG (ISIN DE000A0JL461) gewonnen. Es ist das erste Projekt in diesem Bereich, in dem die ItN-MBR-Technologie mit Anwendung der keramischen UF-Flachmembran zum Einsatz kommt. Auftraggeber ist die Firma SINOPEC, die zu den drei größten Mineralölunternehmen in China gehört. 2016 war es das Öl- und Gasunternehmen mit dem weltweit größten Umsatz.

Nach Teilnahme an der Ausschreibung für die Wasseraufbereitung durch das Puguang Gasfeld produzierte Industriewasser, hat sich SafBon nicht nur diesen Auftrag bei der Firma SINOPEC gesichert, sondern wird auch in die Liste der zugelassenen Lieferanten für zukünftige Projekte aufgenommen.

Das Puguang-Gasfeld ist eines der Top 3 Onshore-Gasfelder in China. Pro Tag sollen 1.440 m3 Industriewasser mit einer hohen Cl-ion- (15.000 mg/L), Sulfid- (8 mg/L), Total-Alkali- (700 mg/L), Calcium- (15 mg/L), Magnesium- (15 mg/L), Schlamm-Konzentration (15.000 mg/L) und einem hohen Salz-Gehalt mit der keramischen ItN-UF-Flachmembran gereinigt werden. Da das Industrieabwasser sehr schwierig zu reinigen und eine Herausforderung für jede Art der Abwasserbehandlung ist, hat die Untersuchung und Auswahl der Technologie fast ein Jahr lang gedauert. Schließlich wurde die keramische UF-Flachmembran der ItN Nanovation AG aufgrund der hohen Flussraten, der niedrigen Betriebskosten, der langen Lebensdauer sowie der hohen Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien ausgewählt.

SafBon und ItN sehen dieses Projekt als ersten Schritt, den riesigen Markt der Wasseraufbereitung in der Öl- und Gasindustrie in China zu erschließen und China neue Impulse zum besseren Schutz der Umwelt zu geben. Sobald Einzelheiten zur Durchführung des Projektes bekannt sind, wird ItN Nanovation AG weitere Informationen veröffentlichen.

(Ende)