Neuer Vorstand

Aussender: ItN Nanovation AG

Peter-Zimmer-Straße 11

66123 Saarbrücken

Deutschland Ansprechpartner: Christian Koch Tel.: +49 681 965 952-70 E-Mail: Website: www.itn-nanovation.com ISIN(s): DE000A0JL461 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate