CA Technologies laut Gartner-Bericht weltweit die Nr. 1 für Delivery-Automatisierung (ARO)

Do, 19.07.2018 12:25

New York (pts018/19.07.2018/12:25) - CA Technologies (NASDAQ: CA), ein führender Anbieter von Business-Automation-Lösungen, verkündet heute, dass es in einem aktuellen Bericht von Gartner als Nr. 1 die Liste der Anbieter von Lösungen für die Delivery-Automatisierung (Application Release Orchestration - ARO) im Hinblick auf den Umsatz anführt: Market Share: IT Operations, Worldwide, 2017. https://www.gartner.com/doc/3878693/market-share-IT-operations

Der Markt für Application Release Orchestration (ARO) verzeichnet derzeit ein kontinuierliches Wachstum, mit einer von Gartner geschätzten Zunahme von etwa 37,5 Prozent in 2017. Weltweit beträgt der Marktanteil für Delivery-Automatisierung (ARO) 282,6 Millionen Dollar.

"Wir sind unglaublich stolz auf diesen ersten Platz. Die Ergebnisse bestätigen uns in unserer Arbeit und diese Platzierung stellt die aktuellste Ergänzung unserer langen Liste von Auszeichnungen und Anerkennungen dar", erklärt Ashok Reddy, Group General Manager, DevOps bei CA Technologies. "Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, Apps bereitzustellen, die im Takt der agilen Entwicklung laufen, zunehmend datengestützt sind und auf KI basieren. CA Continuous Delivery Automation verschafft ihnen die erforderliche Geschwindigkeit und Agilität, die sie für ihre digitalen Transformationsinitiativen benötigen."

Vor kurzem kündigte CA ebenfalls das aktuellste Release der CA Automic One Automation Platform https://www.ca.com/de/why-ca/business-automation-platform.html an, deren neue Funktionen die intelligente Automatisierung im gesamten Unternehmen weiter vorantreiben.

Unterstützung von IT-Unternehmen mit branchenführender Automatisierung

Die Automatisierungslösungen von CA machen die Modern Software Factory zur Realität, indem sie die digitale Transformation beschleunigen und eine innovative Applikationsbereitstellung ermöglichen. Mit CA Automation gelingt Unternehmen die Umstellung von opportunistischer auf eine systemische Automatisierung, die Verbindung von Automatisierungssilos und die Förderung der Automatisierung über alle Geschäftsprozesse hinweg.

Das Herzstück der von CA Automation angebotenen Lösungen ist die CA Automic One Automation Platform - die gemeinsam nutzbare intelligente Automatisierungsplattform mit der größten Offenheit und Skalierbarkeit. CA Continuous Delivery Automation https://www.ca.com/de/products/application-release-automation.html?intcmp=headernav basiert auf dieser Plattform und fördert die unternehmensweite Continuous Delivery von Cloud-nativen Applikationen zusätzlich zu Applikationspaketen.

Durch den sukzessiven Ersatz zahlreicher unterschiedlicher Ad-Hoc-Tools durch eine standardisierte Automatisierungsplattform, können Kunden den Einsatz ihrer Investition nach und nach über Personen, Prozesse und Technologien hinweg erweitern. Die Plattform von CA übernimmt dabei wichtige Unternehmens-, Applikations- und Infrastrukturprozesse - sei es vor Ort, in der Cloud oder in hybriden IT-Landschaften - und verschafft Unternehmen so die bestmögliche Übersicht und Kontrolle in allen Bereichen. CA fördert die digitale Transformation, indem es Unternehmen zu der Agilität, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit verhilft, die für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Zeitalter erforderlich sind.

Mehr über CA Continuous Delivery Automation erfahren Sie hier: https://www.ca.com/de/products/application-release-automation.html?intcmp=headernav

Der Bericht Market Share: IT Operations, Worldwide, 2017 von Gartner enthält detaillierte Informationen zum Marktanteil von Applikationen und Infrastruktursoftware für alle wichtigen Regionen der Welt. Er berücksichtigt mehr als 300 Softwareanbieter für 20 Softwaremärkte und 92 Teilmärkte in 43 Ländern.

Kunden von Gartner können sich den Bericht hier herunterladen: http://gartner.com/doc/3878693/market-share-IT-operations

