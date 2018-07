ADHOC

Mi, 18.07.2018 19:20

blockescence plc: Kapitalerhöhung

Zug (pta028/18.07.2018/19:20) - Valletta, 18. Juli 2018. blockescence plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Symbol: BCK) informiert, dass das Board of Directors beschlossen hat, das Aktienkapital in zwei Schritten zu erhöhen. Erstens gibt das Unternehmen 18.550.000 neue Stammaktien mit einem Nominalwert von EUR 1,00 pro Aktie aus dem genehmigten Kapital aus. Diese Aktien sind nicht zum Handel zugelassen. Davon wurden 16.000.000 neue Aktien an Bodhivas GmbH ausgegeben, dem Hauptaktionär des Unternehmens, die Teil des Kaufpreises für die Akquisition von Samarion S.E. durch blockescence plc waren, wie am 9. Mai 2018 berichtet. Im Zuge der Aktienausgabe wurde eine Summe von 2.550.000 bestehenden notierten Aktien durch Bodhivas einer begrenzten Anzahl von qualifizierten europäischen Investoren zu einem Preis von EUR 1,35 zugänglich gemacht. Im Gegenzug hat Bodhivas die gleiche Anzahl von verbleibenden neuen Aktien im Einklang mit dem Memorandum of Association unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und zum gleichen Ausgabepreis gezeichnet, was zu einem Mittelzufluss für das Unternehmen von EUR 3.442.500 führte. Als Ergebnis erhöht sich die Summe der ausgegebenen Aktien auf 59.350.000, wobei die Anzahl der zum Handel zugelassenen Aktien bei 40.800.000 verbleibt. Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung wird zur Stärkung des Working Capital genutzt.

Zweitens hat das Unternehmen eine Privatplatzierung von 10.000.000 Aktien initiiert, die ausschließlich institutionellen Investoren angeboten werden. Das Board autorisierte, diese um eine Anzahl von bis zu maximal 5.000.000 Aktien zu erhöhen, wenn die Nachfrage dies erforderlich macht. Diese Aktien werden aus dem genehmigten Kapital ausgegeben, in Einklang mit dem Memorandum of Association unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre, zu einem Ausgabepreis von minimal EUR 1,35. Die Mittelzuflüsse aus der Kapitalerhöhung werden für weiteres organisches und akquisitorisches Wachstum des Unternehmens, sowie zur Stärkung des Working Capital der blockescence genutzt.

Für weitere Informationen:

Hillermann Consulting

Christian Hillermann

Streit´s Hof, Poststraße 14-16

20354 Hamburg

T. +49 (0) 40 3202791-0

F. +49 (0) 40 3202791-14

E-Mail: investor.relations@blockescence.com

Emittent:

blockescence plc

St. Christopher Street 168

Valletta VLT 1467

Malta

E-Mail: info@blockescence.com

Web-Page: www.blockescence.com

Über blockescence plc:

blockescence ist eine der ersten Investmentfirmen, die sich auf Distributed Ledger Technologie (DLT oder Blockchain-Technologie) konzentriert, um Wertsteigerungen in eigenen Portfoliounternehmen zu schaffen. blockescence implementiert Blockchain-Technologie in bestehenden Geschäftsmodellen, die dadurch wei-terentwickelt werden können und folgt einer "Kaufen, Verbessern & Verkaufen" Strategie. Sie hat ihren Sitz in Valletta, Malta, notiert an der Frankfurter Börse sowie XETRA und hat eine Tochtergesellschaft in Zug, Schweiz.

