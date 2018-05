ADHOC

Do, 31.05.2018 14:00

blockescence plc: Neuer Name und neuer Investitionsfokus von solidare wurde von den Aktionären genehmigt

Valletta (pta007/31.05.2018/14:00) - 31. Mai 2018. Auf der heute in Valletta abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung haben die Aktionäre der solidare real estate holding plc (WKN: AA1JGT0; ISIN: MT0000580101; Symbol: SRH) beschlossen, den Firmennamen in blockescence plc zu ändern, haben zwei neue Mitglieder des Board of Directors ernannt und haben mit der Änderung der Satzung den neuen Investitionsschwerpunkt des Unternehmens bestätigt.

Mit einer Präsenz von 85,8% der Anteilseigener auf der außerordentlichen Hauptversammlung wurden alle Tagesordnungspunkte mit 100% der Stimmen angenommen.

blockescence plc wird neu unter dem Börsenkürzel "BCK" gehandelt, wobei die WKN und ISIN unverändert bleiben.

Der neu konstituierte Board of Directors hat Herrn Remco Westermann als neuen Chairman gewählt. Des Weiteren wurde Herr Tobias M. Weitzel als unabhängiger Director gewählt, der Nachfolger von Herrn Patrick Rehberger wird, welcher zurückgetreten ist. Herr René Müller wird weiterhin als Director tätig sein.

Über blockescence plc:

blockescence ist eine der ersten Investmentfirmen, die sich auf Distributed Ledger Technologie (DLT oder Blockchain-Technologie) konzentriert, um Wertsteigerungen in eigenen Portfoliounternehmen zu schaffen. blockescence implementiert Blockchain-Technologie in bestehenden Geschäftsmodellen, die dadurch weiterentwickelt werden können und folgt einer "Kaufen, Verbessern & Verkaufen" Strategie. Sie hat ihren Sitz in Zug, Schweiz und auf Malta und notiert an der Frankfurter Börse.

