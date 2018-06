Intelligente Automatisierung für Unternehmen: Updates für die CA Automic One Automation Platform

BUSINESS

Di, 26.06.2018 11:45

Workflow Monitor CA Automation (© Automic Software GmbH)



Frankfurt am Main (pts018/26.06.2018/11:45) - CA Automation Summit: CA Technologies (NASDAQ: CA), ein führender Anbieter von Business-Automation-Software, bringt heute eine neue Version der CA Automic One Automation Plattform (https://www.ca.com/de/why-ca/business-automation-platform.html ) auf den Markt. Die ganzheitliche Software-Suite für die intelligente Automatisierung von Unternehmensprozessen über eine einzige Schnittstelle bietet neue Funktionen für Entwickler und Administratoren. Letztere können jetzt den Lebenszyklus von Automatisierungsartefakten verwalten und steuern, profitieren vom intelligenten Critical-Path-Management und der Unterstützung von PostgreSQL. Entwickler können Automatisierungen jetzt als Code programmieren. Darüber hinaus können jetzt CA Workload Automation (https://www.ca.com/de/products/workload-automation.html ) und CA Continuous Delivery Director (https://www.ca.com/de/products/ca-continuous-delivery-director.html ) eingebunden und Automatisierungsinseln aufgelöst werden. Dank der Einbindung von CA Jarvis gibt es zusätzliche Analysefunktionen.

Die Umsetzung unternehmensweiter Automatisierung ist ein wesentlicher Bestandteil und eine der Grundvoraussetzungen für Continuous Delivery in jeder Modern Software Factory (https://www.ca.com/de/modern-software-factory.html ). Auf dem globalen Markt für Software für den Infrastrukturbetrieb nehmen Delivery Automation (Automatisierung der Bereitstellung) und Delivery Application Release Automation (Automatisierung von Applikationsreleases im Rahmen der Bereitstellung) immer mehr Raum ein. So prognostizierte Gartner für den Bereich Delivery Automation für das Jahr 2017 ein Gesamtwachstum von 11 Prozent (27 Prozent für Application Release Automation). (1)

Unterstützung von IT-Unternehmen mit leistungsstarker Automatisierung

Mit den Automatisierungsprodukten von CA verfügen IT-Unternehmen über die erforderlichen Tools für den Umstieg von opportunistischer auf systematische Automatisierung. Die Verbindung von Automatisierungsinseln und die Unterstützung der Automatisierung über alle wesentlichen Geschäftsprozesse hinweg, versetzt sie in die Lage, den Bedürfnissen ihrer Kunden optimal gerecht zu werden. Die Grundlage des Portfolios bildet intelligente Automatisierung, die Systemen die Fähigkeit verleiht, komplexere Aufgaben umzusetzen, mehr Faktoren zu berücksichtigen und die zugrunde liegenden geschäftlichen Hintergründe nachzuvollziehen - für eine präzise und effiziente Entscheidungsfindung.

"Uns von adidas liegt viel daran, an der Spitze der Sportindustrie zu stehen. Seit mehreren Jahren unterstützt CA Automation uns nun schon dabei, die Agilität unserer wichtigsten internetbasierten Applikationen zu steigern, um einen möglichst hochwertigen Kundenservice bieten zu können", erklärt Robert Lenz, Solution Architect für Process Automation bei adidas. "So sind wir in der Lage, der Kundennachfrage zuverlässig gerecht zu werden, insbesondere bei großen internationalen Ereignissen. Ein Beispiel ist die Umgestaltung unseres Prozesses für die Auffüllung des Lagerbestands im Einzelhandel mithilfe von CA Automation (Automic). Dank der Verbindung unserer Automatisierungsinseln zu einer einzigen Plattform mithilfe von CA Automation sowie der Optimierung von Prozessen durch Automatisierung konnten wir den manuellen Aufwand um 95 Prozent reduzieren. Die neuen Funktionen von CA Automation geben uns eine optimierte Lösungserfahrung, die es uns ermöglicht, sowohl den geschäftlichen Anforderungen von adidas als auch den Bedürfnissen unserer Kunden besser gerecht zu werden."

Intelligente Automatisierung mit v12.2

Im Gegensatz zu anderen Lösungen auf dem Markt umfasst die CA Automic One Automation Plattform eine Reihe von Produkten, die auf einer einzigen, zentralen Plattform laufen. Der gesamte Bereitstellungsprozess lässt sich so einfach nachverfolgen, automatisieren und beschleunigen - von der Entwicklung über den Betrieb und Tests bis hin zur Veröffentlichung.

Einige der wichtigsten Leistungsmerkmale und Vorteile von v12.2 sind:

* Unterstützung der IT-Administration für eine schnellere Bereitstellung:

CA Automic v12.2 bietet fortschrittliche Funktionen für die intelligente Automatisierung zur Orchestrierung von Geschäftsprozessen und der gesamten Continuous-Delivery-Toolchain. Damit kann der IT-Betrieb mit den aktuellen Anforderungen der Kunden Schritt halten und die Markteinführungszeiten verkürzen.

* Erweiterte Möglichkeiten für Shift-Left-Automatisierung für Entwickler:

CA Automic v12.2 bietet Automation-as-Code-Funktionen zur Förderung der Produktivität und Innovation bei der Automatisierung der Continuous-Delivery-Toolchain. Entwickler können sich auf das Schreiben von Code konzentrieren, statt sich mit zeitraubenden administrativen Aufgaben zu beschäftigen.

* Verbindung von Automatisierungsinseln:

CA Automic v12.2 bietet neue Integrationsmöglichkeiten für CA Workload Automation und CA Continuous Delivery Director sowie zusätzliche Analysefunktionen durch die Einbindung von CA Jarvis (https://www.ca.com/de/products/ca-jarvis.html ). Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Automatisierung auf neue Bereiche auszudehnen und gleichzeitig ihre Investitionen und ihr Wissen im Zusammenhang mit vorhandenen Technologien zu schützen.

"Die best-blu consulting with energy GmbH sorgt für regelmäßige Technologieinnovationen, um Kunden den bestmöglichen Consulting-Service zu bieten, darunter auch Nutzern von CA Automation", erklärt Andreas Büsching, Senior Automation Consultant bei best-blu. "Die neuen REST API-Verbesserungen ermöglichen die einfache und sehr schnelle Erzeugung von Basiscode für Kundenapplikationen, die mit CA Automic Workload Automation zusammenarbeiten. Wir können die Funktionen nutzen, um individuelle Integrationen und umgebungsspezifische Lösungen für unsere Kunden zu schaffen."

CA Technologies bietet eine ganze Reihe von Automatisierungsfunktionen für das gesamte Unternehmen und macht so die Modern Software Factory zur Realität - für die schnellere Transformation des Unternehmens und eine moderne Anwendungs-Bereitstellung. Durch die reibungslose Zusammenarbeit mit vorhandenen IT-Ressourcen und -Systemen ermöglicht CA Automic One Automation Unternehmen ihre Nutzungsdauer zu verlängern.

"Unternehmensweite Automatisierung wird für Unternehmen, die in der datengestützten digitalen Wirtschaft von heute Erfolg haben möchten, zunehmend zur Grundvoraussetzung", erklärt Ashok Reddy, Group General Manager für DevOps bei CA Technologies. "Zurzeit ist CA der einzige Anbieter von Automatisierungslösungen, der Unternehmen intelligente Automatisierung bietet, die den Anforderungen von DevOps gerecht wird. Jetzt können Unternehmen komplexe Prozesse über alle Anwendungen hinweg automatisieren und Automatisieurngsinseln auflösen. Damit können sie die Lücke zwischen Dev und Ops schließen und sich zur Modern Software Factory entwickeln."

CA Automic Workload Automation v12.2 (https://www.ca.com/de/products/workload-automation.html ), CA Continuous Delivery Automation v12.2(https://www.ca.com/de/products/application-release-automation.html?intcmp=headernav ) und CA Automic Service Orchestration v12.2 (https://www.ca.com/de/products/ca-automic-service-orchestration.html ) als Teil der CA Automic One Automation Plattform sind ab dem 29. Juni erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.ca.com/de/why-ca/automation.html

(1) Gartner, Inc., Forecast: Enterprise Infrastructure Software, Worldwide, 2016-2022 1Q18 Update https://www.gartner.com/doc/3872496/forecast-enterprise-infrastructure-software-worldwide - Terilyn Palanca, et al., 16. April 2018

Automatisierungsblog von CA: https://www.ca.com/de/blog-automation

Aktuelles: https://www.ca.com/de/company/newsroom/press-releases.html

Twitter: https://twitter.com/CAAutomation

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/automic-software-inc

(Ende)