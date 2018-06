BUSINESS

Würzburg (pts022/08.06.2018/12:30) - Zum dritten Mal zeichnete das führende Industriemagazin "MM Maschinenmarkt" herausragende Innovationen aus der Industrie mit dem "Best of Industry"-Award aus. In einer feierlichen Galaveranstaltung im Vogel Convention Center in Würzburg wurde der Preis an die Besten der Besten der Industrie verliehen. Denn auf die Shortlist für diese Auszeichnung schaffen es nur Unternehmen, die bereits einen Industrie-Award gewonnen haben, dafür nominiert waren oder deren Innovation auf maschinenmarkt.de auf nachweislich sehr großes Leserinteresse stieß.

"Die hohe Innovationskraft der eingereichten Produkte und Lösungen zeigt, wie intensiv die Wirtschaft am Fortschritt arbeitet. Diese Bestleistungen haben Aufmerksamkeit verdient", betont Oliver Barthel, Publisher MM Maschinenmarkt Gruppe, die Bedeutung des Industriepreises: "Der Award bedeutet für die Nominierten und Gewinner Wertschätzung ihrer Arbeit und ist zugleich Motivation für alle anderen Industrieunternehmen."

Ausgewählt wurden die Sieger des "Best of Industry"-Award 2018 durch ein Bewertungsverfahren, das sich aus den Ergebnissen einer Online-Leserabstimmung auf maschinenmarkt.de sowie einer Expertenjury zusammensetzte. Die Leserschaft hat mit über 12.000 Stimmen ihre Favoriten gewählt. Die Jury, bestehend aus Experten aus Industrie und Forschung sowie Fachredakteuren des MM Maschinenmarkt, bewerteten die Nominierten nach den Kriterien technischer Innovationsgrad sowie Nutzen für Industrie, Umwelt und Gesellschaft. Erstmalig war in diesem Jahr die Kategorie Start-up mit vertreten.

Am 7. Juni 2018 wurden die Sieger auf einer großen Gala in insgesamt neun Kategorien geehrt. Rund 170 Gäste verfolgten die Verleihung sowie die zahlreichen Live-Acts und die Keynote des Industrie-4.0-Experten Johann Hofmann, Founder and Venture Architect of ValueFacturing bei der Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Hier sind die Gewinner des "Best of Industry"-Award nach Kategorien in alphabetischer Reihenfolge:

Kategorie "Additive Fertigung"

Multiphoton Optics GmbH (Würzburg) - LithoProf3D. Eine hochpräzise 3D-Druckplattform.

Kategorie "Antriebstechnik"

Schaeffler Technologies AG & Co. KG (Schweinfurt) - VarioSense-Lager. Sensorlager für Maschinen- und Prozessüberwachung.

Kategorie "Automatisierung"

HARTING Electronics GmbH (Espelkamp) - HARTING ix Industrial. Ein kleinerer, robusterer und leistungsfähigerer Steckverbinder.

Kategorie "Betriebstechnik"

ProGlove/Workaround GmbH, (München) - ProGlove MARK. Der intelligente Arbeitshandschuh mit integriertem Barcode-Scanner für die Industrie.

Kategorie "Industrie 4.0"

KLINGELNBERG GmbH (Hückeswagen) - Cyber-Physisches Produktionssystem für Zahnräder. Digitaler Zwilling eines Zahnrades mit Bauteil- und Werkzeug-Geometrie sowie Maschinenkinematik.

Kategorie "Materialfluss"

Torwegge GmbH & Co. KG (Bielefeld) - TORsten. Fahrerloses Transportsystem zur flexiblen Verknüpfung von Materialfluss und Produktion.

Kategorie "Start-up"

Roboception GmbH (München) - rc_visard. 3D-Stereosensor für Roboter zur Generierung von zeit- und ortsbezogenen Daten sowie zur stabilen und infrastrukturfreien Navigation.

Kategorie "Umformtechnik"

ANT Applied New Technologies AG (Lübeck) - ConSus. Die nächste Generation des Wasserstrahlschneidens.

Kategorie "Zerspanung"

PFERD-Werkzeuge - August Rüggeberg GmbH & Co. KG (Marienheide) - High Speed Disc ALUMASTER. Fräswerkzeuge mit Wendeschneidplatten - die wirtschaftliche, umwelt- und gesundheitsschonende Alternative zu Schrupp- und Fächerscheiben.

"MM MaschinenMarkt" ist das führende Industriemagazin von Vogel Communications Group und erscheint in einer Auflage von 50.000 Exemplaren sowie spezialisierten Fokus-Ausgaben, Sonderausgaben und Messezeitungen. Das Industriemagazin bietet Wirtschaftsnachrichten, Managementinformationen und praxisnahe Technikberichte für Entscheidungsträger in Produktion, Automation und Konstruktion des gesamten produzierenden Gewerbes. Neben dem Fachportal maschinenmarkt.de zu den Kernbranchen der Fertigungsindustrie erscheint das Fachmedium international in der gesamten DACH-Region sowie in vielen Emerging Markets, u.a. China, Korea, Türkei in einer jährlichen Gesamtauflage von über 4 Mio. Exemplaren. 2019 begeht der MM sein 125jähriges Jubiläum. Das Stammhaus Vogel Communications Group ist Deutschlands großer Dienstleister für Fachkommunikation mit 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten. Hauptsitz ist Würzburg.

