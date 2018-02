kpibench automatisiert Qualitätsmanagement bei PEZ

HIGHTECH

Mo, 12.02.2018 12:12

Was verbindet Superman, Wonder Woman und Mogul?

Traun/Linz (pts012/12.02.2018/12:12) - Eine Weltmarke aus Österreich, lange bevor es Energy-Drinks gab - das ist PEZ. Um mit einem scheinbar einfachen Produkt wie Pfefferminz-Bonbons 90 Jahre lang erfolgreich zu sein, muss man 90 Jahre innovativ bleiben. Nicht nur bei den Produkten, sondern auch bei den Produktionsprozessen. Dabei hilft seit kurzem die kpibench GmbH aus Linz.

Superman, Wonder Woman, Batman, Nemo und Mickey - das sind nur einige der berühmtesten Hollywood-Stars, die seit 55 Jahren unermüdlich im Einsatz sind: auch als PEZ Spender für die beliebten PEZ-Bonbons. Weniger bekannt ist dagegen Mogul, denn Mogul-Anlagen werken im Hintergrund, um die süße Energie der PEZ-Stars zu produzieren. Mit Mogul-Anlagen werden Bonbons aus Zucker-, Gelee- und Gummiwaren vollautomatisch industriell gefertigt. Und hier kommt kpibench ins Spiel, denn das Monitoring einer derart komplexen Anlage braucht eine intelligente Lösung.

Die SaaS-Lösung kpibench braucht nicht länger als einen Tag zur Installation und liefert in kürzester Zeit konkrete Ergebnisse. So konnte der Output der Mogul-Anlage, die im Wiener PEZ-Werk steht, schon nach wenigen Wochen wesentlich erhöht werden. Dank kpibench produziert die Anlage nun täglich 30 Minuten länger. Bis alle Peripheriegeräte in Betrieb sind vergeht eine Stunde. "Nach den Analysen von kpibench haben wir im Rahmen des Schichtbetriebs die Arbeits- und Pausenzeiten anders gestaffelt und damit eine halbe Stunde gewonnen. Unser Ziel, die Effizienz um 10 bis 15 Prozent zu steigern, erscheint schon jetzt, nach wenigen Wochen, in greifbarer Nähe", berichtet Hilmar Kreisel, Geschäftsführer der PEZ Production Europe Kft.

Nicht nur auf der Mogul-Anlage, auch auf einer Bonbon-Wickel-Maschine für typisch österreichische Süßigkeiten kommt kpibench bereits zum Einsatz. Die Siemens SPS-Steuerung informiert über die Stückzahlen, aber mit kpibench bekommen Produktionsleitung und Qualitätssicherung wichtige Daten über Ausfallszeiten und die entsprechende Ursachen-Analyse. Damit können künftig vorbeugende Maßnahmen zur Vermeidung von Stillstandszeiten getroffen werden.

100 Kilometer weit von Wien entfernt befindet sich die ungarische Produktionsstätte von PEZ. Ein Rollout mit kpibench in Ungarn wurde bereits durchgeführt. Weltweit hat PEZ über 100 Maschinen im Einsatz. Hilmar Kreisel will nach Auswertung der bisherigen Ergebnisse über die Intensivierung der Zusammenarbeit mit kpibench nachdenken: "Dank kpibench konnten wir bereits messbare Effizienzsteigerungen erzielen. Die Erweiterung auf alle Ebenen werden wir daher grundsätzlich in Erwägung ziehen."

Über PEZ

PEZ ist ein österreichisches Unternehmen mit Sitz in Traun bei Linz. Von dort aus wird der Vertrieb und das Marketing weltweit mit Ausnahme der USA und Kanada gesteuert. Nordamerika wird vom dritten PEZ Standort in Orange,Connecticut, betreut. Zusammen bringen die Standorte jährlich ca. 70 Millionen Spender und 5 Milliarden Bonbons in Umlauf. PEZ-Produkte sind weltweit in mehr als 80 Ländern erhältlich.

Über kpibench GmbH

Produktionsabläufe - egal mit welchen Maschinen - können mit kpibench über ein Touchpad kontrolliert werden. kpibench bietet eine smarte und effiziente Gesamtlösung, um die Maschinen-Performanz automatisiert 24x7 zu monitoren, Produktionsausfälle in Echtzeit zu analysieren und Stillstands-und Wartungszeiten zu reduzieren. Damit ermöglicht die kpibench-Lösung den Mitarbeitern in der Produktion, Instandhaltung und Qualitätssicherung die Maschinen-Auslastung zu optimieren und die Produktionskapazität kontinuierlich zu verbessern. Die kpibench-SaaS-Lösung ist für alle Branchen geeignet und bietet Echtzeit-Analyse der Maschinenzustände, Produktivitäts-Statistiken pro Maschine und über verteilte heterogene Linien hinweg. Dazu kommen Detail-Analysen von Maschinen-Stopps bis hin zu Energieverbrauch pro Maschine und Fehleranalyse-Drill-Down inklusive Betriebs-und Maschinen-Datenerfassung und Daten-Export (BDE, MDE) an MES- und ERP-Systeme (u.a. SAP, Navision). kpibench ist ein europäisches Jungunternehmen mit Sitz in Linz, Österreich. https://www.kpibench.com/de

