"Spotlightmetal" macht digital Appetit auf mehr

Mi, 07.02.2018 11:30

Nürnberg/Würzburg (pts014/07.02.2018/11:30) - "Spotlightmetal" startet durch: Die Kooperation des Würzburger Fachmedienhauses Vogel Business Media mit der NürnbergMesse ist zwar erst einige Wochen alt - und hat doch bereits online wie offline für positive Aufmerksamkeit gesorgt. Für Matthias Bauer, Sprecher der Geschäftsführung Vogel Business Media, ist das Erfolgsrezept einfach: "Mit dem neuen internationalen Portal wollen wir die technischen und wirtschaftlichen Chancen und Herausforderungen des Leichtmetallgusses beleuchten und den Branchenakteuren Hilfestellung sowie Orientierung bieten. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der NürnbergMesse." Ein Mehrwert, der für Peter Ottmann und Dr. Roland Fleck, CEOs der NürnbergMesse, hervorragende Synergien bietet: "Unsere internationalen Messen und digitale Plattformen ergänzen sich bestens. 'Spotlightmetal' zeigt vorbildlich, wie Branchenthemen praxisorientiert dargestellt werden und so gleichzeitig Appetit auf die nächste Messe machen."

Mit "Spotlightmetal" haben die NürnbergMesse und das Würzburger Fachmedienhaus Vogel Business Media im Januar 2018 ein neues, internationales Portal ins Leben gerufen, das sich dem weltweiten Markt des Leichtmetallgusses widmet. Das englischsprachige Portal deckt thematisch die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Lieferanten und Dienstleistern - etwa Maschinen- oder Anlagenbauern - über Gießereien bis hin zu Absatz- und Abnehmermärkten, vor allem Automotive, Electronics, MedTech und Machinery.

Mit der europäisch führenden Veranstaltung für die Druckgussindustrie "Euroguss" sowie weiteren internationalen Ablegern in China, Indien und demnächst Mexiko bietet die NürnbergMesse bereits seit 14 Jahren eine renommierte Veranstaltung für die Druckgussbranche und alle relevanten Marktakteure. Vogel Business Media verfügt über ein hohes Know-how im Digitalmarketing sowie über ein vielfältiges Portfolio an Digitalprodukten für den B2B-Markt. Zudem bieten die Fachmedien von Vogel Business Media, etwa "Automobil Industrie" oder "Konstruktionspraxis", Zugänge zu den Absatzmärkten der Leichtgussbranche.

Das neue Portal finden Sie unter: https://www.spotlightmetal.com

