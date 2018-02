Verwaltetes Vermögen 2017 bei drei Bio. Euro

BUSINESS

Frankfurt am Main (pte025/05.02.2018/13:53) - Das verwaltete Vermögen hat mit Jahresabschluss 2017 erstmals die Marke von drei Bio. Euro durchbrochen. Bei Publikumsfonds wurde die Marke von einer Bio. Euro geknackt, wie der Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) http://bvi.de informiert. Konkret stieg das verwaltete Vermögen der Branche seit Ende 2007 um 77 Prozent auf 3.001 Mrd. Euro. Mit 1.594 Mrd. Euro entfällt über die Hälfte auf offene Spezialfonds. In offenen Publikumsfonds wurden 1.022 Mrd. Euro, in geschlossenen Publikumsfonds sowie geschlossenen Spezialfonds sechs Mrd. Euro und in freien Mandaten 379 Mrd. Euro verwaltet.

Offene Fonds weiter im Trend

Mit Zuflüssen von netto 160 Mrd. Euro erzielten offene Fonds das zweitbeste Absatzjahr. Nur 2015 verzeichneten sie mit 193 Mrd. Euro ein stärkeres Neugeschäft. Geschlossene Fonds sammelten 2017 netto 2,9 Mrd. Euro ein. Aus freien Mandaten flossen 16,2 Mrd. Euro ab. Bei den Zuflüssen der offenen Fonds hatten Spezialfonds mit 88,1 Mrd. Euro die Nase wieder vorne.

"Neben den niedrigen Zinsen war die Altersvorsorge ein starker Treiber im Fondsneugeschäft", kommentiert BVI-Präsident Tobias C. Pross die aktuelle Entwicklung der Finanzmärkte. Allein bei den Spezialfonds steuerten Altersvorsorgeeinrichtungen wie Vorsorgewerke und Pensionskassen sowie Versicherungsgesellschaften insgesamt 63,5 Mrd. Euro bei. Publikumsfonds verzeichneten mit 71,8 Mrd. Euro ihr drittbestes Absatzjahr.

Mischfonds gerne genommen

Mischfonds führen bei den Publikumsfonds zum fünften Mal in Folge die Absatzliste an. Sie sammelten 29,5 Mrd. Euro neue Gelder ein. Hierbei dominierten Produkte, die zu gleichen Teilen in Aktien und Anleihen anlegen, mit 17 Mrd. Euro. Aktienfonds erzielten ein Neugeschäft von 18,2 Mrd. Euro. Davon entfallen 14 Mrd. Euro auf Aktien-ETFs und 4,2 Mrd. Euro auf aktiv gemanagte Fonds. Aktienfonds sind mit 394 Mrd. Euro - davon 283 Mrd. Euro in aktiv gemanagten Fonds und 111 Mrd. Euro in Aktien-ETFs - die größte Gruppe der Publikumsfonds.

