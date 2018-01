Externes Personalmarketing - Arbeitgebermarke wirkt auch online

BUSINESS

Di, 23.01.2018 11:30

Arbeitgebermarke - Externes Personalmarketing (Foto: JOBshui)



Salzburg/Wien (pts022/23.01.2018/11:30) - Die Rolle vom Personalmanagement im Unternehmen hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Aus der Personalverwaltung entwickelte sich im Lauf der Zeit ein HR-Businesspartner-Modell mit steigernder Gestaltungsfunktion in vielen Personalmanagement-Teilbereichen. Employerbranding ist längst in aller Munde und neben klassischen Karriereportalen werden Stellenanzeigen auch auf Social-Kanälen ausgespielt.

Der steigende Fachkräftemangel zieht sich durch alle Branchen - Kreativität im Personalmanagement ist weiter gefragt. Der anhaltende Karrieremesse-Boom und Social-Media-Aktivitäten vom Mitbewerb fordern die Rolle des Personalmarketing respektive Employerbrand Managers in der Organisation. Bloß wo gehört das Thema hin? Wie geht man Externes Personalmarketing nun wirklich an?

Personalmarketing ist ambivalent

Die einen handeln, während andere noch darüber diskutieren, ob Personalmarketing respektive Employerbranding besser in HR oder Marketing angesiedelt ist. Neue Stellen entstehen und neben Personalmarketing-Mitarbeitern, Employerbrand-Managern ziehen auch Social-Media-Manager im Personalmanagement ein. Um Online-Kompetenzen in Unternehmen ist es noch immer recht unterschiedlich bestellt. Klar ist nur: 95 Prozent aller Bewerber suchen bereits online, auf der Karrierewebseite des Unternehmens, in Social-Media-Kanälen, auf YouTube & Co.

Überschneidungen - Problembereiche & neue Jobprofile

Wenn es um crossmediale Recruiting-Kampagnen geht, kommen sich Personalmanagement und Marketing erneut die Quere. "Wir wollen Eure Bilder von Jubiläen, Glückwünsche zur Hochzeit, Babyfotos... nicht auf unserem Social-Media-Channel haben", sagen die einen. "Wir wollen nicht nur von Produkten und Services lesen - Menschen wollen Menschen sehen" sagen die anderen. Solange hier Einigkeit besteht, ist alles wunderbar und man macht's zusammen. Doch überwiegend geht man zumindest im Internet besser getrennte Wege und orientiert sich an erfolgreichen Beispielen.

Ist das geschafft, steht man vor dem nächsten Thema: Content ist King - doch woher ständig neue Themen nehmen? Wie einen raschen Einstieg ins Online-Marketing gewinnen? Was sollte auch Marketing vom Employerbranding wissen?

"In unseren Workshop haben wir auch sehr viele QuereinsteigerInnen und Mitarbeiter aus dem Marketing oder HR-Umfeld, die hier einen Abstecher in Richtung Online-Marketing unternehmen. Das Thema Employerbranding online ist auch, klar abhängig von der Unternehmensgröße, sehr gut in Teilzeit zu erfüllen. Verständlich also, dass wir sehr viele karenzierte Mütter in den Workshops haben", so Mag. Starzer im Interview.

Externes Personalmarketing - Workshop am 27.4.2018 in Wien

"Mehr als 150 Teilnehmern aus unterschiedlichen Branchen haben wir in den letzten beiden Jahren den Einstieg in die neue HR-Welt erleichtert", sagt Mag. Andrea Starzer MBA, JOBshui Personalberatung, im Interview. Durch die Kooperation mit PromoMasters Online-Marketing und ihrer 15-Jahre HR-Kompetenz, bekommt der HR-Manager im Workshop Know-how aus einer Hand und neben Online-Marketing-Inputs auch Antworten auf seine HR-Fragen, die sich in diesem Zusammenhang ergeben. Details & Anmeldung: http://www.promomasters.at/seminar/employer-branding

Über PromoMasters Online Marketing

PromoMasters Online Marketing Ges.m.b.H. mit Sitz in Wien und Anif bei Salzburg ist spezialisiert auf die bessere Auffindbarkeit von Unternehmen, Produkten und Services im Internet. Seit 1999 erarbeitet die Agentur für Suchmaschinenoptimierung, SEO & SEA Konzepte für internationale Kunden aus Tourismus, Industrie und Handel, setzt diese um und wertet die Universal Search Erfolge aus. Universal Search umfasst die Auffindbarkeit bei internationalen Suchmaschinen, Social Media und Mobile Marketing sowie Employer Branding des mehrfach ausgezeichneten und zertifizierten Unternehmens PromoMasters®.

