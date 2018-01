ADHOC

Fr, 12.01.2018 17:30

Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES AB GIBT WEITERE DETAILS VON GEPLANTEN BYTEMINE ICO BEKANNT

Nacka Strand, 12.01.2018 (pta020/12.01.2018/17:30) - ISIN SE 0006027546 - Am Montag (09.01.2018) hat Stockholm IT Ventures AB bekanntgeben, dass sie ein ICO (Initial Coin Offering) seiner Kryptowährung Bytemine am Markt lancieren wird. Durch die Platzierung von Bytemine-Coins verschafft sich Stockholm IT Ventures AB die notwendigen Mittel, um den Ausbau der Kapazitäten im Bereich "Coin-Mining" zügig voranzutreiben. Die Besitzer von Bytemins-Coins werden am Erfolg des Coin-Mining-Geschäftes partizipieren. Auf Basis der in den ersten drei Betriebsjahren aus dem Mining erwirtschafteten Gewinnes, werden 50% an die Coin-Holders ausgeschüttet. Zusätzlich zu den platzierten Bytemine-Coins wird Stockholm IT Ventures AG Gratis-Coins an bestehende Aktionäre des Unternehmens ausgeben. Pro 1000 Aktien der Gesellschaft wird der Aktionär 1 Bytemine-Coin erhalten. Diese Bytemine-Coins sind im selben Masse am Anteil des Gewinnes aus dem Coin-Mining-Geschäft beteiligt, wie bei den Coins, die im Rahmen des ICO´s platziert werden. Die Verteilung der Münzen an bestehende Aktionäre erfolgt 5 Tage vor Beginn der ICO, dessen Datum nächste Woche festgelegt wird.

Derzeit werden weitere Mining-Deals verhandelt, die von der Bytemine-Mining-Vereinbarung getrennt sind und keinen Einfluss auf die beschriebenen Gewinnanteile und -ausschüttungen haben.

Der Pre-Sales der Bytemine-Coins beginnt heute um 23:00 Uhr MEZ, das ICO soll Ende Februar beginnen und Anfang März abgeschlossen sein.

Wayne Lochner, Chairman von Stockholm IT Ventures AB, sagte: "Wir freuen uns, ein ICO unserer Bytemine-Coins zur Finanzierung unseres Kryptowährungs-Bergbaugeschäfts starten zu können. Wir werden unseren treuen Aktionären Gratis-Coins als Belohnung ausstellen, damit sie an dem aufregenden Entwicklung unseres Unternehmens und unseren Produkten partizipieren können. Wir hoffen, in der Lage zu sein, weitere Transaktionen ankündigen zu können, die das Unternehmen zur Zeit bearbeitet "

Für weitere Informationen:

Stockholm IT Ventures AB

Vikdalsgränd 10A

S- 131 27 Nacka Strand

Sweden

Wayne Lochner

Email: wayne@myfantrac.com

Tel.: +44 207 148 6214

Cell: +44 7956173408

