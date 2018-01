ADHOC

Mo, 08.01.2018 16:20

Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES AB VERKÜNDET PLÄNE ZUM START VON ICO IM FEBRUAR

Nacka Strand, 8.01.2018 (pta022/08.01.2018/16:20) - ISIN SE 0006027546 - Stockholm IT Ventures AB (SITV) kündigt an, dass sie nach der Übernahme des Coin-Mining-Geschäftes für Kryptowährungen, ein ICO (Initial Coin Offering) zur Finanzierung der Expansion durchzuführen wird. Im Rahmen des ICO´s wird SITV Bytemine-Coins anbieten und will 25 Millionen Euro durch den Verkauf der Hälfte der insgesamt geplanten 50 Millionen Coins, die vom Unternehmen ausgegeben werden, beschaffen.

Das ICO soll Ende Februar bis März 2018, mit einem Pre-Sales ab dem 12. Januar 2018 stattfinden.

Die Coins werden zu je 1 Eur angeboten um mit dem Ertrag die Kapazität im kürzest möglichen Zeitrahmen zu erhöhen. Der Vorteil für die Coin-Inhaber ist, dass ein Prozentsatz aller während einer bestimmten Betriebsdauer gewonnenen Coins zwischen den Coin-Holdern aufgeteilt werden und als ROI (Return on Investment) dienen. Stockholm IT Ventures AB beabsichtigt, im Laufe der Woche die finalen Terms and Conditions des ICO`s bekannt zu geben. SITV wird auch Coins an bestehende Aktionäre der Gesellschaft herausgeben, so dass diese vom Kryptowährung-Mining-Geschäft profitieren können und für die Treue zum Unternehmen belohnt werden, wobei die Anzahl der ausgegebenen Coins von der Anzahl der gehaltenen Anteilen abhängt.

Wayne Lochner, Chairman von Stockholm IT Ventures AB, sagte: "Wir freuen uns, das ICO bekannt zu geben, von dem wir glauben, dass es das SITV-Coin-Mining-Business stärken wird. Dazu glauben wir, dass dies auch für unsere Aktionäre eine gute Rendite bringen wird. Wir freuen uns, bestehende Aktionäre mit Batemine-Coins zu belohnen, und wir hoffen, dass die Einnahmen aus den gestiegenen Kapazitäten im Mining-Geschäft den Expansionsplänen von SITV im Laufe des Jahres 2018 helfen werden. "

Für weitere Auskunft kontaktieren Sie:

Stockholm IT Ventures AB

Vikdalsgränd 10A

S- 131 27 Nacka Strand

Sweden

Wayne Lochner

Email: wayne@myfantrac.com

Tel.: +44 207 148 6214

Cell: +44 7956173408

