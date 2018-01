Vertriebspartner gesucht: Tinnitus-Behandlung auf Expansionskurs

BUSINESS

Mi, 10.01.2018 07:15

Zürich (pts005/10.01.2018/07:15) - "Ohrensausen" oder in der Fachsprache "Tinnitus" genannt, ist ein Ohrgeräusch, welches zusehens therapierbarer wird. Dies zeigen auch die bereits über 50'000 erfolgreichen Behandlungen der DisMark Tinnitus-Hilfe. Mit der Behandlungslinie TinniTool wurde ein Behandlungskonzept entwickelt, welches auf dem neuesten Wissensstand ist. Die Nachfrage ist unterdessen so gross, dass die Kapazitätsgrenze dieser innovativen Schweizer Firma erreicht ist. Aus diesem Grund suchen sie Vertriebspartner auf der ganzen Welt.

Es stehen zwei Verfahrensarten zur Verfügung. Die Behandlungshilfen http://www.tinnitool.com , welche von Betroffenen selbst von zuhause aus eingesetzt werden können und der Tinnitus-Checkup http://www.tinnitus-therapie-center.ch , welcher von einer ausgebildeten Fachperson ausgeführt werden kann.

Behandlungshilfen für zuhause

Die Tinnitus-Behandlung ist ein langwieriges Vorgehen. Aus diesem Grund wurden die Behandlungsverfahren so entwickelt, dass sie erschwinglich und effektiv von zuhause angewendet werden können. So kann bei einem akutem oder subakuten Tinnitus bis drei Jahre, der EarLaser eingesetzt werden. Bei einem chronischen Tinnitus, Schlafstörungen oder Stress kann die Neurostimulation oder Klangtherapie eingesetzt werden. Um zu ermitteln, welche Behandlung für den jeweiligen Betroffenen geeignet ist, steht eigens ein Online Tinnitus-Test zur Verfügung: http://www.tinnitool.com/de/tinnitus-test.php

--> Für dieses Konzept sucht die DisMark Vertriebspartner mit einer eigenen Vertriebsstruktur für diverse Regionen oder Länder.

Tinnitus-Checkup

Heute gibt es eine Reihe erfolgreicher Behandlungsmöglichkeiten, welche ihre Berechtigung bei ganz bestimmten Symptomatiken haben. Schwierig ist es jedoch, die richtige Therapie für sein persönliches Krankheitsbild zu finden. Genau das ist die Stärke dieses effizienten und kostengünstigen Verfahrens. Hier wird ausführlich der Ursprung des jeweiligen Tinnitus analysiert. Danach wird die Diagnose mit einem für Bedürfnisse zugeschnittenes Behandlungskonzept erstellt. Eine Therapie dauert im Schnitt drei Monate. Diese besteht aus einem initialen Check-up beim Fachmann und aus monatlichen Nachkontrollen. Die tägliche Behandlung führt der Betroffene selbst zuhause durch. Der Therapieplan kann aus diversen Verfahrensanweisungen, täglichen Übungen und Behandlungen bestehen. Dafür erhalten die Betroffenen die nötige Gerätschaft und Medikation mit nach Hause.

--> Für dieses Konzept bietet die DisMark einen Ausbildungsplan für Fachleute an: http://www.tinnitus-therapie-center.ch/de/therapie_center/ausbildung.php

Von Vorteil ist, wenn bereits eine Affinität zum Thema Tinnitus besteht (z.B. im Bereich Audiologie, Physiotherapie, Massage, Psychologie, Heilkunde, Medizin, Pharma etc.). Die Ausbildung erfolgt in Kleinstgruppen oder im Einzelunterricht. Es beginnt mit einem ganztägigen Einführungskurs. Dort lernt man die Analysen zu machen, die Diagnosen zu stellen und die Behandlungen einzuleiten. Dabei werden alle nötigen Hilfsmittel zu Verfügung gestellt. Darin enthalten ist eine komplette Dokumentation, inkl. Formulare, Fragebogen, Hörtest-Software etc. Nach Bedarf wird auch ein Weiterbildungskurs angeboten. Zudem wird ein fortwährender Support, inklusive Telefon- und Mail-Hotline, garantiert.

DisMark Tinnitus-Hilfe

Zürichstrasse 83

CH-8118 Pfaffhausen

T: 0041 / 43 366 06 66

F: 0041 / 43 366 07 66

E: info@dismark.ch

I: http://www.tinnitool.com

I: http://www.tinnitus-therapie-center.ch

(Ende)