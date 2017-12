XXXLutz sucht ab sofort 650 neue Lehrlinge für 2018

BUSINESS

Wels (pts004/29.12.2017/10:00) - MÖBELHAUS XXXLUTZ STELLT AB SOFORT FÜR 2018 650 NEUE LEHRLINGE EIN

Die XXXLutz Möbelhäuser starten ab sofort mit der XXXL Lehrlingskampagne 2018

Die XXXLutz-Gruppe investiert auch 2018 weiter in die Lehrlingsausbildung und schafft 650 neue Ausbildungslehrplätze in unterschiedlichen Unternehmensbereichen. Dies unterstreicht die Wichtigkeit von innerbetrieblichen Ausbildungen in der XXXLUTZ-Gruppe, die einen hohen Stellenwert im Unternehmen einnehmen.

"Die Lehrlingsausbildung ist ein wichtiger Bestandteil unseres Leitbildes", so Mag. Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz-Gruppe.

XXXLutz setzt Zeichen: Fokus auf hochwertige, innerbetriebliche Ausbildung

"Besonders wichtig ist uns, dass unsere Lehrlinge vielseitig geschult werden", so Mag. Thomas Saliger, ,,Lehre mit Matura ist uns ein wichtiges Anliegen, das wir ausdrücklich unterstützen!".

Während der dreijährigen Ausbildung wird der Lehrling neben der staatlichen Berufsschule, die gesamte XXXLutz Lehrlingsakademie durchlaufen und dabei alle Bereiche des Unternehmens kennenlernen. ,,Und wer weiß, vielleicht schaffen es auch einige, die heute hier als erfolgreiche Lehrlinge beginnen in die Geschäftsleitung des zweitgrößten Möbelhändlers der Welt. Wunder wäre es keines, es sitzen dort nämlich bereits zwei ehemalige Lehrlinge, die selbst vor Jahren ihre Lehre bei XXXLutz begonnen haben", so Mag. Saliger.

Österreichs größtes Möbelkaufhaus beschäftigt derzeit 1.900 Lehrlinge

Seit Jahrzehnten liegt dem Familienunternehmen XXXLutz die Lehrlingsausbildung am Herzen. Unter dem Motto "Ausbildung in Ihrer Nähe" kann in mehr als 46 Einrichtungshäusern eine Lehre absolviert werden. Derzeit arbeiten in der XXXLutz-Gruppe 1.900 Lehrlinge in den Lehrberufen Einrichtungsberater/in, Einzelhandelskaufmann/frau, Bürokaufmann/frau, Betriebslogistikkaufmann/frau, Bodenleger/in oder in der XXXLutz Gastronomie als Restaurantfachmann/frau oder Koch/Köchin. Ein Lehrplatz bei XXXLutz bringt eine gute Ausbildung und langfristig, nach der Lehre tolle Aufstiegsmöglichkeiten im Unternehmen.

Ab Anfang Jänner Lehrlingssuche per 2,5 Millionen Flugblättern in ganz Österreich

Anfang Jänner liegt den XXXLutz Prospekten der Lehrlingsfolder mit allen Informationen und Bewerbungsmöglichkeiten bei. Ende Jänner können dann alle Lehrstelleninteressierten am Tag der offenen Tür den XXXLutz besuchen.

Interesse an einer Lehre bei XXXLutz, Österreichs führendem Möbelhaus? Bewerbungen an XXXLutz KG, zH Nicole Lindinger, Römerstraße 39, 4600 Wels oder über unsere Homepage unter karriere.xxxlutz.at.

XXXLutz - Das Unternehmen

Die XXXLutz KG wurde 1945 in Österreich gegründet und ist seither ein österr. Familienunternehmen

Das Unternehmen betreibt seit 1973 eine ununterbrochene Expansionspolitik. In den letzten Jahren wurden etwa 10 Möbelhäuser pro Jahr eröffnet.

Derzeit betreibt XXXLutz über 250 Einrichtungshäuser in 9 europäischen Ländern. Über 21.500 Mitarbeiter sind in der XXXLutz Gruppe beschäftigt, die damit zu den 3 größten Möbelhändlern weltweit zählt.

