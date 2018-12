pts20181214008 Unternehmen/Finanzen, Handel/Dienstleistungen

eurocom mit ISO 9001 und TISAX zertifiziert

Zertifizierte Informationssicherheit und Qualität

Wien (pts008/14.12.2018/10:15) - Seit Kurzem ist Österreichs innovativste Übersetzungsagentur, eurocom Translation Services in Wien, zusätzlich zu ISO 17100 auch nach ISO 9001 und TISAX zertifiziert. Damit profitieren die Kunden von etablierten Standards für Qualitätsmanagement und Informationssicherheit. Doch auch eurocom zieht großen Nutzen daraus.

Mit diesen zusätzlichen Zertifizierungen unterstreicht eurocom den hohen Stellenwert, den Qualitätsmanagement und Informationssicherheit intern und extern einnehmen. Seit vielen Jahren ist die Wiener Übersetzungsagentur nach ISO 17100 und deren Vorläufer EN 15038 zertifiziert. Die positiven Erfahrungen mit diesen übersetzungsspezifischen Normen einerseits, und die klare strategische Zielsetzung, Qualität eurocom-weit und nachhaltig sicherzustellen andererseits, führten nun zur Zertifizierung nach ISO 9001.

Dieses unternehmensweite, strategische Qualitätsmanagementsystem ermöglicht es, alle prozess- und qualitätsrelevanten Inputs in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess zusammenzuführen und zu steuern. "So können wir unsere Potenziale nutzen und gezielt weiterentwickeln", erklärt CEO Klaus Fleischmann die Gründe für diesen Schritt: "Gleichzeitig haben wir mit dem sogenannten EOS (Entrepreneurial Operating System) ein Betriebssystem eingeführt, mit dem wir uns klar auf Wachstum positionieren und von dessen ausgeklügelten Prozessen wir massiv profitieren." Zwischen diesem EOS und der ISO 9001 gibt es überdies viele Synergien, wie die Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsbeauftragte Claudia Jüttner besonders hervorhebt. Der angenehme Nebeneffekt der EOS-Einführung: Die Mehrzahl der ISO 9001-Anforderungen wurden so bereits im Vorfeld erfüllt.

TISAX - Was ist das?

Informationssicherheit ist der Fokus von TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange). Die Zertifizierung nach diesem von der Automobilindustrie definierten Standard benötigt jedes Unternehmen, das für Kunden aus der deutschen Automobilindustrie mit vertraulichen oder geheimen Daten arbeitet. "Auch hier galt es, ein umfangreiches Programm abzuarbeiten", schildert Klaus Fleischmann. "Aber in unseren digitalen Zeiten kann man nicht genug Augenmerk auf Informationssicherheit legen. Wir sind jedenfalls stolz, auch die TISAX Zertifizierung absolviert zu haben." Konkret ist eurocom für "den Umgang mit Informationen mit hohem Schutzbedarf" freigegeben.

Zweck erreicht

Vor allem aber profitieren die Kunden von diesen Zertifizierungen. Nicht zuletzt, weil eurocom alle in den Normen ISO 9001:2015 und ISO 17100:2015 enthaltenen Vorgaben für die Erstellung qualitativ hochwertiger Übersetzungsdienstleistungen erfüllt, wie z.B.

* die Auswahl von qualifiziertem Personal und professionellen Übersetzern

* die Übersetzungserstellung nach dem 4-Augen-Prinzip

* klare Prozessabläufe für Projektmanagement, Übersetzungserstellung und Qualitätsmanagement

* der strategische Einsatz technischer Ressourcen

* die Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit

* die internationale Vergleichbarkeit durch ISO 17100:2015

* die Nachbearbeitung der übersetzten Dokumente zur Weitergabe von Feedback an die Übersetzer

* die nachhaltige Kontrolle der Qualifikationen und die kontinuierliche Weiterbildung der Übersetzer

* minimierte Fehlerquellen durch gezielte Projektvorbereitung

