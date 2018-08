HIGHTECH

SEQIS: Qualität braucht Weiterbildung: AgilePM-Zertifizierung unserer Projektleiter

Mödling (pts017/03.08.2018/12:30) - SEQIS, der führende österreichische Anbieter in den Spezialbereichen Software Test, IT-Analyse und IT-Projektmanagement, wird seiner Vorreiterrolle in der Branche wieder einmal gerecht: das Unternehmen investiert in Weiterbildung und zertifiziert die hauseigenen Projektleiter im Bereich Agile PM®.

Im Juni 2018 hat ein großer Teil der SEQIS-Projektleiter erfolgreich die Zertifizierung zum AgilePM Practitioner abgeschlossen.

"In den letzten 10+ Jahren haben wir immer wieder und verstärkt führende Aufgaben in den Projekten übernommen. Mit einer fundierten und verlässlichen Leadership, also Praxis, Zertifizierungen und Erfolge in den Bereichen Software-Test und IT-Analyse identifiziert der Markt SEQIS bereits seit Jahren", beschreibt Alexander Weichselberger, SEQIS Managing Partner, diesen Meilenstein. "Aber bisher waren es nur ausgewählte Kunden, für die wir auch im Bereich IT-Projektmanagement tätig waren. Durch diese Zertifizierung tragen wir jetzt dieses Know-how auch aktiv auf den Markt. Und sind gut aufgestellt für diesbezügliche Schwerpunkte und Aufgabenstellen."

5 Gründe, warum SEQIS in AgilePM® Zertifizierungen investiert

1. Notwendige Plan-Anpassungen können durch agiles Projektmanagement im Vergleich zu traditionellen Methoden schneller, günstiger und mit geringerem Risiko umgesetzt werden.

2. Zertifizierte Projektleiter sind besser in der Lage, Prinzipien, Prozesse und Konzepte von AgilePM® auf jedes Projekt umzulegen und dadurch hocheffizient zu arbeiten. Dabei sind Projektleiter mit AgilePM® Erfahrung in der Lage, unterschiedliche Managementstile mit den spezifischen Kundenanforderungen abzugleichen.

3. In der täglichen Arbeit mit agilem Projektmanagement optimieren die Projektleiter Kommunikationsskills laufend, so dass eine effiziente Abstimmung mit den Teams und anderen Stakeholdern möglich ist.

4. Qualität wird als Basispattern immer wieder thematisiert - damit wird abgesichert, dass sie nicht zu kurz kommt und noch im Rahmen des Projekts ihre Vorteile ausspielen kann.

5. Die AgilePM® Methode ermöglicht durch das Abgleichen von Meilensteinen zwischen Projekten und den strategischen Unternehmenszielen, langfristig effektiv, kostengünstig und risikoarm die richtigen Lösungen zu entwickeln.

AgilePM® - was ist das?

"AgilePM® balances robust governance with a collaborative culture that inspires innovation and improves competitive advantage." (Quelle: agilebusiness.org)

AgilePM® ist eine Methode für Produktentwicklung und Projektmanagement. Ihr besonderes Merkmal sind die perfekt aufeinander abgestimmten Prozesse, die nahtlos ineinander übergehen. Durch die klar definierten Rollen kann sie sowohl in einfachen als auch in komplexen Umgebungen angewendet werden. So entsteht ein stabiles Gerüst, innerhalb dem sich alle involvierten Personen sehr flexibel bewegen können. AgilePM® ist in dieser Form seit 2007 auf dem Markt und wurde auf Basis des DSDM-Framework (dynamic systems development method) entwickelt. Über die Jahre wurde sie immer weiter professionalisiert und an die gegenwärtigen Gegebenheiten der Softwareentwicklung angepasst.

AgilePM® im Detail: das Konzept des agilen Projektmanagements

Entstanden sind die agilen Methoden über die Mitglieder des Agile Business Consortiums, das bereits 1992 gegründet wurde.

Innerhalb der letzten Jahre wurde das Konzept hinsichtlich Prozessdefinitionen optimiert. Das wichtigste Merkmal sind die konkreten Vorschläge für die einzelnen Schritte, die für Rollen, Anforderungen, Vorlagen, Priorisierung, etc. ausgearbeitet wurden. Dadurch erreicht man bei Anwendung der Methode eine wesentliche Vereinfachung der täglichen Arbeit.

AgilePM® im Detail: Qualität im Fokus

Zentral sind einerseits die selbstorganisierten und selbstgeführten Entwicklungsteams und andererseits die Qualität. Qualität wird hierbei permanent produziert und nicht nur als erhofftes Ergebnis am Ende des Prozesses. Die wichtigsten Prinzipien des agilen Arbeitens, die dauerhaft zu hochqualitativem Output führen, sind:

+ Einbezug des Geschäftsbedürfnisses

+ pünktliche Lieferung der vereinbarten ToDo's

+ produktive Zusammenarbeit

+ permanente Evaluierung der Qualität

+ schrittweises Vorgehen bei der Umsetzung der Tasks

+ iterative Entwicklung

+ kontinuierliche und deutliche Kommunikation

+ bewusste und offensichtliche Steuerung

Die größte Herausforderung besteht im Umdenken in den Teams, denn die AgilePM® Methode ist nicht nur ein Prozess, sondern eine Philosophie, die durchgängig gelebt werden muss - und kann. Bei einem umfassenden Einsatz von AgilePM® ergibt sich eine große Flexibilität auch bei sehr herausfordernden Problemstellungen, die einen strategischen Vorteil für das gesamte Geschäftsergebnis bringt.

Über SEQIS

SEQIS ist der führende österreichische Anbieter in den Spezialbereichen Software-Test und IT-Analyse: Beratung, Verstärkung, Ausbildung und Workshops - seit 2001 der Partner für hochwertige IT-Qualitätssicherung. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter https://www.SEQIS.com .

