Do, 26.07.2018 11:30

So kann eine Veranstaltung perfekt in Szene gesetzt werden

TOP technische Lösungen von eventDATA-services (Foto: eventDATA-services)



Salzburg (pts011/26.07.2018/11:30) - eventDATA-services, das Unternehmen mit Sitz in Salzburg, ist spezialisiert auf diverse Software & Hardware Systeme für Veranstaltungen aller Art. Dabei punktet eventDATA-services mit tollen Akkreditierungs- sowie Gästemanagementsystemen, damit beim Event ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden kann. Angefangen von Einladungen, Ticketing bis hin zu Registrierungstools und die Kommunikation sowie Interaktion der Veranstaltungsteilnehmerinnen und Teilnehmer wird alles durch eventDATA-services bereitgestellt.

Gästemanagement und Akkreditierung wird von eventDATA-services bestens vereint

eventDATA-services hat nicht nur die passenden Lösungen für das Gästemanagement, sondern berät dabei auch bezüglich des Ablaufes und an was alles gedacht werden muss. Durch die Erfahrung mit bereits großen Events weiß das Team von was es spricht. Ihre Fähigkeiten konnte eventDATA-services vor ein paar Wochen beim Woodstock der Blasmusik - Festival wieder einmal unter Beweis stellen und sorgte dafür, dass zahlreiche Künstler beziehungsweise akkreditierte Personen den über 100.000 Besucherinnen und Besuchern eine unvergessliche Veranstaltung bieten konnten. Egal ob bei Kongressen, Musikevents, Sportevents wie der Kletter-WM in Innsbruck oder ATP-Turniere in Stuttgart (Mercedes Cup) stellt die Akkreditierung ein zentrales Element für den Sicherheitsaspekt dar. Mit den Technologien von eventDATA-services können Personen zentral verschiedene Rollen zugeordnet werden und viel Zeit und Ressourcen können gespart werden.

Beratungstermine können direkt via Mail: info@eventdata-services.com oder unter +43 662 26 53 23 vereinbart werden.

Begeisterung bei Kunden von eventDATA-services über das Eventmanagement

Immer wieder freut sich das Team über Rückmeldungen, Feedback und natürlich über die Begeisterung der Kunden. Frau Tanja Vasic von Serviceplan beschreibt die Firma in folgenden eigenen Worten: "Armin bzw. eventDATA kann ich in Sachen Tool-Lösung für Event-Management wärmstens empfehlen! Wir machen nun seit drei Jahren all unsere Mitarbeiter-Veranstaltungen mit denen - über Registrierungstools (auch gerne mit sehr komplexen Aufgabenstellungen wie bei uns), Teilnehmerhandling bis hin zur Akkreditierung vor Ort. Alles wird individuell eingerichtet und abgebildet. Tolles Team, unkomplizierte und zuverlässige Zusammenarbeit." Die Kunden von eventDATA-services, welche für Zutrittskontrollen und diverse Zutrittssysteme mit Cloud Lösungen spezialisiert sind, können hier abgerufen werden. https://www.eventdata-services.com/de/unsere-kunden/

Über eventDATA-services

Hardware und Software für Akkreditierung, Gästemanagement, Registrierung und Ticketing einfach mieten: eventDATA services überzeugt mit Lösungen für Zutrittskontrolle und bietet Zutrittssysteme für Events und Veranstaltungen Cloud basiert zum Verleih an. Optimal für Sportevents, Kongresse, Messen, Outdoor und Live Events - für effizientes Einladungsmanagement, Teilnehmermanagement sowie VIP Management, Eventmanagement und Eintrittskontrolle.

