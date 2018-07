BUSINESS

Do, 19.07.2018 10:30

Gold regiert die Welt: Information der Swiss Resource Capital AG

Herisau (pts013/19.07.2018/10:30) - Der Eröffnungs-Investitionsgipfel des World Gold Councils beleuchtete die Rolle des Goldes in der Gesellschaft und die Herausforderungen für Investoren.

Der allseits bekannte Dr. Alan Greenspan, ehemaliger Vorsitzender der FED, hielt eine Grundsatzrede. Jedenfalls, so die Stimmen, ist Gold ein liquides Instrument und eine wirksame Absicherung gegen geopolitische Risiken und Inflation. Eine langfristig positive Performance ist dem Investment in Gold eigen. Allgemein wird erwartet, dass das Anlageinteresse im Goldbereich zunimmt.

Ein wichtiger Gesichtspunkt sei auch die Verschiebung der Machtverhältnisse von West nach Ost. Chinas Wirtschaftsmacht wird wachsen und die USA werden vor immer schwierigeren Herausforderungen stehen. Steigende Gesundheitskosten und ein gewaltiges Defizit von 650 Milliarden US-Dollar - fast so hoch wie das jährliche BIP - machen Probleme. Auch Europa drücken geopolitische Spannungen und sozioökonomische Gegebenheiten.

China als zukünftige Supermacht wird einen starken Einfluss auf die Goldnachfrage besitzen, denn die Einkommen der Chinesen steigen an. Wie das World Gold Council auch betont, kann nachhaltiges Investieren die Renditen verbessern. Privatanleger zeigen auch vermehrt starkes Interesse am Gold. Gerade jetzt, wenn der Goldpreis schwächelt, sollte über ein Investment in Gold und Goldminenaktien nachgedacht werden.

Zu den besonders interessanten Unternehmen gehört sicher Steppe Gold - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298477 - mit seinem fortgeschrittenen Goldprojekt ATO in der Mongolei. Mine und Haufenlaugungsanlage werden gerade aufgebaut. Anfänglich werden jährlich rund 40.000 Unzen Goldäquivalent bei niedrigen Cash-Kosten von weniger als 350 US-Dollar je Unze (!) prognostiziert. Die Goldförderung soll noch in diesem Jahr starten.

In Idaho arbeitet Revival Gold - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298437 - an seinem Beartrack Gold Projekt. Es wird von einer angezeigten Gesamtressource von 33,4 Millionen Tonnen Gestein und 1,13 Gramm Gold pro Tonne Gestein ausgegangen. Die Mine wurde in 2000 aufgrund des niedrigen Goldpreises stillgelegt und sie produzierte 609.000 Unzen Gold. Die Infrastruktur ist noch erhalten. Das benachbarte Arnett-Creek-Goldprojekt und eine Beteiligung am Diamond-Mountain-Phosphat-Projekt in Utah runden das Portfolio von Revival Gold ab.

