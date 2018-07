Ultra HD heizt Nachfrage nach Fernsehern an

BUSINESS

Taipeh (pte003/17.07.2018/06:10) - Der Weltmarkt für TV-Geräte ist im Aufwind - nicht zuletzt infolge der starken Nachfrage nach Ultra-HD-Fernsehern. Diese haben die gleiche Auflösung wie HD-Geräte, aber ein Bildseitenverhältnis von 16:9. Das ist Kinoformat. Noch in diesem Jahr wird weltweit die Marke von 102 Mio. Geräten überschritten. Das macht 44 Prozent aller Fernsehgeräte aus, so die Marktforscher von ABI Research http://abiresearch.com .

Inhalte hinken hinterher

"Wie erwartet, mausert sich Ultra HD zum Standard von Fernsehgeräten", zitiert "DigiTimes" Khin Sandi Lynn, Industrieanalystin bei ABI Research. Wie schon bei der Einführung von hochauflösendem Fernsehen (HD) habe die Hardware die Nase vorn. Inhalte, also Filme und andere Formate, folgten später. Während einige Kabel- und Satellitenbetreiber noch hinterherhinken, beginne hier langsam der Wandel.

Mittlerweile haben 85 Prozent aller Fernseher weltweit einen flachen Bildschirm. Das bedeutet, dass sich das Wachstum verlangsamen müsste. Doch Ultra HD wirkt als treibende Kraft. Wichtig für den Markt ist dem Bericht nach das zunehmende Ultra-HD-Angebot von Streaming-Diensten wie Netflix und Amazon Prime. Auch die Anbieter von Bezahlfernsehen rüsten auf in Richtung Ultra HD. Der russische Anbieter Tricolor TV beispielsweise hat gerade die ersten Filme im neuen Format zur Nutzung freigegeben. Auch US-Unternehmen wie Verizon Frontier Communications sind bereits in der Ultra-HD-Testphase. Mit zunehmender Verfügbarkeit von Ultra-HD-Inhalten und dem Sinken der Preise für Fernseher im neuen Format würden die Verkäufe weiter anziehen, so Lynn.

2022 rund 194 Mio. Geräte

37 Prozent aller Auslieferungen von Ultra-HD-Fernsehern im bisherigen Jahr entfielen auf den pazifisch-asiatischen Raum, heißt es bei ABI. Vor allem von in China wächst der Markt, weil dort besonders billige Fernseher im neuen Format angeboten werden. In Nordamerika und Westeuropa ist der Anteil von Ultra-HD-Geräten allerdings am größten. Trotzdem werden rund 50 Prozent aller Geräte dieser Art in diese beiden Regionen geliefert. Laut den taiwanesischen Analysten wächst der Markt jährlich um 17,4 Prozent. Das würde bedeuten, dass 2022 rund 194 Mio. Geräte mit einem 16:9-Bildschirm ausgeliefert werden.

