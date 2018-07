Die Affen in unserem Kopf zur Räson bringen

LEBEN

Salzburg (pts008/11.07.2018/09:15) - Die Affen - das sind die kreischenden nervigen Gedanken in unserem Kopf, die uns davon abhalten, weiterzukommen, die Zweifel hervorrufen und uns auf unserem Lebensweg aufhalten. In seinem neuen Buch "Schick die Affen spielen. Wie Potenziale realisiert werden können" (Kösel Verlag) zeigt der ehemalige Mönch und heutige Logotherapeut Mag. Christoph Schlick https://www.christophschlick.com , wie man diese Affenherde ganz einfach wieder los wird, um ungeahnte Potentiale zu entfalten und ein sinnerfülltes, lebendiges Leben zu führen.

Das zu werden, was wir wirklich sind - das möchte der Leiter des SinnZENTRUM Salzburg, der Jurist und Theologe Christoph Schlick in seinem jüngsten Buch zeigen. "Wir haben alle Möglichkeiten für unsere Entwicklung in der Hand" ist das Motto des Autors, und das bedeutet, dass man die bösen Stimmen im Kopf zum Verstummen bringen muss, um seine eigentlichen Fähigkeiten zum Einsatz zu bringen. Auf Affenjagd kann man sich nicht nur mit Christoph Schlicks neuem Buch begeben, sondern auch im gleichnamigen Seminar am 14. September in Salzburg: https://www.sinnzentrum.at/termine/seminardetails/seminar/show/240/

Die acht Potenziale unseres Geistes aktivieren

Im Mittelpunkt von "Schick die Affen spielen" stehen die "Acht Potenziale unseres Geistes", die es wachzurütteln gilt: Diese acht Potentiale charakterisieren den Geist als anders, aufmerksam, dialogisch, frei, dynamisch, kreativ, lebens- und liebeswillig. Und unser Geist ist es auch, der somit alle Facetten des Lebens und Arbeitens befeuern kann, damit wir voller Kraft und Motivation in jeden Tag starten. Die Energien, die in uns stecken, sind so vielfältig, dass wir jeden Tag aus dem Vollen schöpfen könnten - wären da nicht die inneren Stimmen, die uns ständig korrigieren wollen, die Nein sagen und uns zum Stillstand zwingen. Die inneren Stimmen gilt es also in Schach zu halten oder zum Verstummen zu bringen. Wie das geht, kann man bei Christoph Schlick nachlesen.

Benediktiner, Unternehmensberater, KeynotBuche-Speaker

Christoph Schlick, ehemaliger Benediktiner der Abtei Seckau, leitet das Sinnzentrum in Salzburg https://www.sinnzentrum.at und er ist Unternehmensberater, Trainer und Coach und begleitet Menschen auf ihrer Suche nach dem Sinn des Lebens. Er hält Seminare, Vorträge, Aus- und Weiterbildungen zur Sinnsuche und Selbstfindung und ist ein gefragter Keynote-Speaker zu Themen der Persönlichkeitsentwicklung, Zielfindung, sowie Wert- und Sinnorientierung.

Buchneuerscheinung:

Christoph Schlick: Schick die Affen spielen. Wie Potenziale realisiert werden können https://www.randomhouse.de/Buch/Schick-die-Affen-spielen/Christoph-Schlick/Koesel/e534589.rhd

Kösel Verlag

ISBN 978-3-466-37213-3

160 Seiten

EUR 18,00 (D), Eur 18,50 (A), CHF 25,50

