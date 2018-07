Die mitteilende GUB Unternehmensbeteiligungen GmbH & Co. KGaA ist Muttergesellschaft der Emittentin. Sie hat ihren eigenen Anteilseignern ein Umtauschangebot unterbreitet, wonach diese ihre Anteile in Aktien der GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA (die Emittentin) eintauschen konnten. Dieses Umtauschangebot wurde am 5. Juli 2018 abgerechnet und die Aktien der Emittentin wurden in der Folge an die Annehmenden ausgeliefert. Die GUB Unternehmensbeteiligungen, wie auch die Emittentin, werden durch dieselbe persönlich haftende Gesell-schafterin vertreten, deren Geschäftsführer Herr Gerald Glasauer ist. Herr Gerald Glasauer ist damit eine Person mit Führungsaufgaben der Emittentin GUB Investment Trust.