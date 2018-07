ADHOC

Obersulm, 9. Juli 2018 (pta006/09.07.2018/07:00) - Ad Hoc Mitteilung

Emittent: GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA

WKN: A0AYXP ISIN: DE000A0AYXP8 Kürzel: GWG

9. Juli 2018

Ergebnis des Umtauschangebots vom 1. Juni 2018, im Vorfeld der Auflösung der Muttergesellschaft des GUB Investment Trust

Die Muttergesellschaft des GUB Investment Trust, die GUB Unternehmensbeteiligungen GmbH & Co. KGaA, hat zum 1. Juni 2018 ein Umtauschangebot an ihre Aktionäre und Genussscheininhaber ausgesprochen.

Als Bieterin hat die Muttergesellschaft damit ihren eigenen Anteilseignern im Vorfeld ihrer bevorstehenden Auflösung die Verteilung, der in ihrem Vermögen befindlichen rund 15 Mio. Stück Aktien (78%) des GUB Investment Trust angeboten.

HV beschließt über Auflösung der Muttergesellschaft:

Auf den 16. Juli 2018 ist die Hauptversammlung der GUB Unternehmensbeteiligungen einberufen. Wesentliche Aktionäre haben angekündigt, dass sie für die Auflösung der Gesellschaft stimmen, sodass die Muttergesellschaft des GUB Investment Trust aufgelöst wird. Dabei ist die Ausschüttung der in ihrem Vermögen befindlichen Aktien des GUB Investment Trust (WKN: A0AYXP) frühestens für das 4. Quartal 2019 vorgesehen.

Ergebnis des Umtausches:

Das Umtauschangebot vom 1. Juni 2018 wurde beendet und die Übertragung der Tauschgattung (WKN: A0AYXP) wurde am 5. Juli 2018 an die annehmenden Anteilseigner in Auftrag gegeben. Die Depotbanken haben Wertpapierbestände zum Umtauschangebot angemeldet, die zum Umtausch in 489.900 Stück Aktien des GUB Investment Trust führten. Die annehmenden Anteilseigner werden ab Montag, 9. Juli 2018 neue Aktionäre des GUB Investment Trust im Umfang von 489.900 Stück Aktien. Der Umtausch wurde im Verhältnis von 31:20 durchgeführt. Damit wurden für 31 Anteile der GUB Unternehmensbeteiligungen, welche die Anteilseigner zum Umtausch anmeldeten, 20 Anteile der GUB Investment Trust aus dem Vermögen der GUB Unternehmensbeteiligungen gewährt.

Ziel dieses Umtausches ist es, die Handelbarkeit und damit die Fungibilität für die Anteilseigner und Aktionäre zu verbessern. Zudem verbessert die Ausweitung des Streubesitzes, als auch die Handelbarkeit der Aktie des GUB Investment Trust.

Der Streubesitz in der Aktie des GUB Investment Trust erhöhte sich nach dem Abschluss des Umtauschangebots von bisher weniger als 22% auf nunmehr ca. 25%.

Weiterer Fahrplan:

Die GUB Unternehmensbeteiligungen als derzeitige Muttergesellschaft des

GUB Investment Trust hat für den 16. Juli 2018 ihre Hauptversammlung einberufen und die Auflösung der GUB Unternehmensbeteiligungen vorgeschlagen.

Die wesentlichen Aktionäre haben bereits mitgeteilt, dass sie der Auflösung der GUB Unternehmensbeteiligungen zustimmen werden.

Über 14 Mio. Stück Aktien als Sachauskehrung

Es ist vorgesehen, dass am Ende der Abwicklung der GUB Unternehmensbeteiligungen, die dann noch im Vermögen befindlichen Aktien des GUB Investment Trust durch Sachauskehrung an die Anteilseigner verteilt werden. Diese Sachauskehrung wird wegen gesetzlicher Sperrfristen frühestens ab dem 4. Quartal 2019 erwartet. Bei der Sachauskehrung werden bis zu 14,8 Mio. Stück Aktien des GUB Investment Trust an die Anteilseigner, der im Anschluss erlöschenden GUB Unternehmensbeteiligungen ausgekehrt.

50% Streubesitz nach Auflösung der Hauptaktionärin

Der Streubesitz des GUB Investment Trust erhöht sich nach der Auflösung und Schlussausschüttung der Muttergesellschaft auf voraussichtlich mehr als 50%.

Gerald Glasauer

Geschäftsführer bei GUB Management GmbH,

persönlich haftende Gesellschafterin von

GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA

Anfragen an: post@gub.de

Informationen im Internet unter: http://www.gub.de

