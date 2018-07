ADHOC

Mi, 04.07.2018 07:00

Wels (pta005/04.07.2018/07:00) - Im ersten Halbjahr 2018 verkaufte KTM weltweit 126.800 Fahrzeuge unter den Marken KTM und Husqvarna Motorcycles und steigerte somit den Absatz um 15% gegenüber dem Vorjahr.

Die Einführung der Straßenmodelle bei KTM (2-Zylinder 800cc) und Husqvarna ist erfolgreich verlaufen. In allen Weltregionen konnte KTM im ersten Halbjahr deutlich an Marktanteilen zugewinnen.

Die vorläufigen Kennzahlen für das erste Halbjahr werden am 26. Juli 2018 veröffentlicht.

Rechtlicher Hinweis

DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER KTM INDUSTRIES AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.

(Ende)