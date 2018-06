ADHOC

KTM Industries AG: Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Grundkapitals

Wels (pta001/01.06.2018/00:05) - Hiermit teilt die KTM Industries AG gemäß § 135 Abs 1 BörseG mit, dass zum Ende des Monats Mai 2018 die Gesamtzahl der Stimmrechte insgesamt 22.538.674 Stimmrechte und das Grundkapital EUR 22.538.674 beträgt.

Diese Veränderung resultiert aus der in der Hauptversammlung der KTM Industries AG vom 26. April 2018 beschlossenen Kapitalherabsetzung und Aktienzusammenlegung, die am 17. Mai 2018 in das Firmenbuch eingetragen wurde.

