Di, 26.06.2018 17:05

Meilenstein: Gründung KV Business School Zürich AG per 13. Juni 2018

Gründung KV Business School Zürich AG (Bild: KV Business School Zürich) [ Fotos/PDFs ]



Zürich (pts025/26.06.2018/17:05) - Der Kaufmännische Verband Zürich und die Schulleitung der KV Zürich Business School Weiterbildung haben am 13. Juni 2018 die KV Business School Zürich AG gegründet. Mit der Überführung der traditionsreichen Zürcher Weiterbildungsinstitution in die neue Rechtsform entsprechen Verband und Schule dem Wunsch des Kantons, die Schuleinheiten Grund- und Weiterbildung voneinander zu entkoppeln. Aktionär der neuen AG ist der bisherige Träger der Schule, der Kaufmännische Verband Zürich.

Nach knapp zweijähriger Vorbereitungszeit haben der Kaufmännische Verband Zürich und die KV Zürich Business School Weiterbildung am 13. Juni 2018 die KV Business School Zürich AG gegründet. Mit der Verselbstständigung der Schuleinheit Weiterbildung in einer neuen Rechtsform und unter neuem Namen kommt der Kaufmännische Verband Zürich als Träger der Schule einer Vorgabe des Kantons nach. Diese sieht im Zuge der 2016 beschlossenen Neuausrichtung der kantonalen Bildungspolitik eine Entkoppelung von Grund- und Weiterbildung vor. Der Kaufmännische Verband Zürich ist bis auf Weiteres alleiniger Aktionär der neuen Weiterbildungs-AG.

Kommerziell erfolgreich, gesellschaftlich verankert

"Mit der Gründung der neuen AG schaffen Verband und Schule die Grundlage dafür, dass die Weiterbildung in einem anspruchsvollen, hoch kompetitiven Marktumfeld auch künftig mit der nötigen Agilität sowie Flexibilität auftreten und ihre erfolgreich eingeführte Wettbewerbsstrategie konsequent vorantreiben kann", zeigt sich Urs Achermann, CEO KV Business School Zürich, überzeugt. Aus Sicht des Kaufmännischen Verbandes Zürich ist das Engagement als Aktionär ein klares Bekenntnis zur Weiterbildung, mit der vor 150 Jahren die Geschichte des Verbandes begonnen hat. "Mit der neuen Weiterbildungs-AG stellen wir sicher, dass unseren Mitgliedern sowie Weiterbildungsinteressierten aus dem kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Umfeld jederzeit ein aktuelles, praxisnahes Curriculum offensteht, das alle für Kaufleute relevanten Handlungsfelder abdeckt und erschwinglich ist", sagt Rolf Butz, Geschäftsführer des Kaufmännischen Verbandes Zürich.

Neuer Name, bewährte Qualität - auch in der Grundbildung

Aktuell absolvieren rund 6000 Studierende in 12 Bildungswelten - von Management und Leadership bis zu International Business and Commerce - jährlich eine Weiterbildung an der neu benannten KV Business School Zürich. Hinzu kommen massgeschneiderte Firmenkurse und andere spezifische Lehrangebote für Dritte, die in Zukunft noch verstärkt ausgebaut werden sollen. Neben der Weiterbildung betreibt der Kaufmännische Verband Zürich als Träger weiterhin separat die Schuleinheit Grundbildung an der KV Zürich Business School. Die schweizweit grösste Kaufmännische Berufsschule mit 4200 Lernenden hat die Verselbstständigung der Weiterbildung zum Anlass genommen, sich künftig ebenfalls unter neuem Namen zu positionieren. Ab dem Start des Schuljahres 2018/19 am 20. August tritt sie unter dem Namen KV Zürich auf.

