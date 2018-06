Generali Deutschland AG verstärkt das ISM-Kuratorium

BUSINESS

Mo, 18.06.2018 16:00

Dortmund (pts040/18.06.2018/16:00) - Die International School of Management (ISM) hat ein weiteres Mitglied für ihr Kuratorium gewonnen: Stefan Lehmann ist Chief Financial Officer und Vorstandsmitglied der Versicherungsgruppe Generali Deutschland AG und erweitert nun das Kooperationsnetzwerk der Hochschule.

"Mit unserem Kuratorium verfolgen wir das Ziel, den Austausch zwischen Hochschule und Wirtschaft zu stärken und kontinuierlich auszubauen", erklärt ISM-Präsident Prof. Dr. Ingo Böckenholt. "Dass wir mit Stefan Lehmann einen so erfahrenen Manager von einer der größten deutschen Versicherungsgruppen für unser Netzwerk gewinnen konnten, freut uns sehr."

Lehmann ist seit 2005 in verschiedenen Führungspositionen für die Generali Gruppe tätig. Seit 2017 ist er als Chief Financial Officer Mitglied des Vorstands und nimmt diverse Vorstands- und Aufsichtsratsmandate bei deutschen und internationalen Tochtergesellschaften wahr. Nun freut er sich auf den Austausch mit seinen neuen Kollegen im ISM-Kuratorium.

"Wichtig ist mir, durch unsere Kuratoriumsarbeit die Interaktion zwischen Lehre und Praxis weiter zu intensivieren. Gerade wir Kuratoriumsmitglieder können Brücken in die berufliche Praxis bauen", unterstreicht Lehmann. "Die Generali ist sehr daran interessiert, den Kontakt zu Studierenden diverser Fachrichtungen zu intensivieren. Als international tätige Versicherungsgruppe bietet die Generali vielfältige, spannende Karrieremöglichkeiten. Wir möchten mit der Mitgliedschaft im Kuratorium auch unserer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen und Studierende auf ihrem Weg in die Berufspraxis begleiten."

Durch das Kuratorium werden jedes Jahr verschiedenen Projekte umgesetzt - darunter Workshops, Exkursionen und Gastvorträge. In enger Zusammenarbeit mit den Kuratoren stellt die ISM außerdem die kontinuierliche Modernisierung und die Praxisorientierung der Studieninhalte sicher.

Hintergrund:

Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der über 175 Partneruniversitäten der ISM.

(Ende)