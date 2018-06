E-Textil-Armband steuert Heimelektronik

HIGHTECH

Peking (pte002/18.06.2018/06:05) - Chinesische Forscher haben ein E-Textil-Armband entwickelt, mit dem sich leicht diverse Heimelektronik oder auch Computer steuern lassen. Das könnte beispielsweise für Menschen mit Bewegungseinschränkungen sehr praktisch sein. Bemerkenswert an dem in "ACS Nano" http://pubs.acs.org/journal/ancac3 vorgestellten Armband ist, dass das Material unter anderem gut waschbar ist, sich selbst mit Energie versorgt und auch ein sehr empfindlicher Berührungssensor ist.

Praktikabel statt nur praktisch

Funktionelle elektronische Textilien (E-Textilien), die Akkus laden oder Geräte steuern können, klingen zwar praktisch. Dem Team unter Leitung der Chinesischen Akademie der Wissenschaften http://english.cas.cn zufolge sind E-Textilien aber bislang meist nur mäßig praktikabel, da sie noch mit Herausforderungen in Bereichen wie Luftdurchlässigkeit, Waschbarkeit oder Machbarkeit und Kosten von Massenfertigung zu kämpfen haben. Die aktuelle Entwicklung hatte zum Ziel, eben dieser Einschränkungen Herr zu werden.

Das neue E-Textil funktioniert dank einer Elektrodenanordnung von Kohlenstoff-Nanoröhren (CNTs) auf einem Nylongewebe. Diese fungiert als triboelektrischer Generator. Der per Siebdruckverfahren aufgebrachten CNT-Tinte ist dabei Polyurethan beigemengt, was die Haftung verbessert und somit für Waschbarkeit sorgt. Mit einem Stück Seide bedeckt und als Armband getragen, ermöglichen die Elektroden dann, verschiedene Fingerbewegungen zu erfassen, die eine Steuersoftware in Befehle, beispielsweise für die Raumbeleuchtung oder eine Mikrowelle, übersetzt. Zudem sei das E-Textil laut Forschern gut luftdurchlässig und könne gut auf Basis verbreiteter Gewebe massengefertigt werden.

