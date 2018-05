LEBEN

Highlights am Oberösterreicherball im Wiener Rathaus am 9. Juni

Wien (pts033/30.05.2018/14:05) - Erstmals als Sommerball, erstmals im Wiener Rathaus - Ballhighlights von Österreichs traditionsreichstem Trachtenball sind der Live-Act von César Sampson, die Ö3-Disco mit DJ Martin Domkar, Special Guest DJ Rene Rodrigezz, zahlreiche traditionelle und moderne Musikgruppen sowie ausgesuchte oberösterreichische Kulinarik, Getränkespezialitäten und Schmankerln. Karten noch erhältlich unter: http://oberoesterreicherball.at

Von der künstlerischen Eröffnung mit dem Kaiserwalzer und dem Donauwalzer als ersten Tanz mit dem Tanzorchester der Linz AG und dem Orchester Collegium Ennsegg sowie zahlreichen weiteren klassischen und traditionellen Darbietungen bis hin zu jungen, modernen Bands, DJs und Live-Acts - das ist der neue Oberösterreicherball in Wien. Lederhose trifft auf Dirndl, Stadt auf Land, Cider auf Speckjause. Wildpret-Spezialitäten von Linz-Land fehlen ebenso wenig wie der gefeierte Mosecco mit Spargel und weiteren oberösterreichische Spezialitäten.

Prominente Ballbesucher "bleiben am Ball"

Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer wird an diesem Abend zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Sport begrüßen. Mit dabei auch Vertreter des LASK. Unter dem Motto "wir bleiben am Ball" wird auf den Aufstieg der Oberösterreicher in die Bundesliga und ihre Teilnahme bei den Qualifikationsspielen zur Europa League nochmals angestoßen werden.

Gefeiert wird auch unter freiem Himmel: Im stimmungsvollen Arkadenhof des Wiener Rathauses werden eine Bühne, ein Tanzboden und kulinarische Stände aufgebaut sein. Ballende ist um 4 Uhr.

Das gesamte Programm gibt es unter: http://oberoesterreicherball.at

Der Verein der Oberösterreicher in Wien wurde 1885 gegründet und ist mit rund 1.100 Mitgliedern der größte Bundesländerverein der Bundeshauptstadt Wien. Die Ziele des Vereins als inoffizielle Landesdelegation in Wien sind die Förderung des heimatkulturellen Denkens, Handelns und der Geselligkeit, sowie der gesellschaftliche Anschluss für die studierenden Jugendlichen und die Unterstützung von Landsleuten.

Der Oberösterreicherball gilt als der älteste und traditionsreichste Trachtenball Österreichs, er wird 2018 zum 117. Mal vom Verein der Oberösterreicher in Wien organisiert. Der Oberösterreicherball 2018 findet am 9. Juni im Rahmen eines neuen Veranstaltungskonzepts zum ersten Mal als Sommerball im Wiener Rathaus statt.

Weitere Informationen unter: http://vereinooe.at und http://oberoesterreicherball.at

