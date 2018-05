BUSINESS

Di, 29.05.2018 16:05

Hilfe bei der Studienwahl: International School of Management bietet Workshop "Management erleben" an

Dortmund (pts034/29.05.2018/16:05) - Studienangebote gibt es wie Sand am Meer. Kein Wunder, dass viele Abiturienten vor der Qual der Wahl stehen. Ob ein wirtschaftswissenschaftliches Studium zu ihnen passt, können sie im Workshop "Management erleben" der International School of Management (ISM) herausfinden. Probevorlesungen, Diskussionen und Gespräche mit Studierenden bieten den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihre eigenen Kompetenzen, Interessen und Fähigkeiten zu entdecken.

Der Workshop "Management erleben" unterstützt angehende Studierende bei der Wahl ihres Studiums. Sie informieren sich darüber, welche Management-Studiengänge es gibt und welche beruflichen Perspektiven ein BWL-Studium bietet. In verschiedenen Übungen setzen sich die Abiturienten mit ihren Interessen, Stärken und Berufsvorstellungen auseinander, um das passende Studium zu finden.

In den Probevorlesungen in Wirtschaft und Marketing erhalten die Schülerinnen und Schüler erste Einblicke in den Studienalltag an der ISM und lernen dadurch gleichzeitig die Professoren kennen. Darüber hinaus können sie sich mit den Studierenden vor Ort persönlich austauschen und offene Fragen klären. Abgerundet wird die Veranstaltung durch Informationen zum Aufnahmeverfahren und Studienablauf der ISM. Mit den Studienberatern können interessierte Schülerinnen und Schüler ihre nächsten Schritte für die Zukunft planen.

Um Anmeldung unter http://www.workshop-management.ism.de wird gebeten. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich.

Die nächsten Termine im Überblick:

- ISM Frankfurt/Main (Mörfelder Landstraße 55): 21. Juni 2018

- ISM Hamburg (Brooktorkai 22): 28. Juni 2018

- ISM Dortmund (Otto-Hahn-Straße 19): 12. Juli 2018

- ISM Köln (Im MediaPark 5c): 12. Juli 2018

- ISM Stuttgart (Olgastraße 86): 19. Juli 2018

- ISM München (Karlstraße 35): 26. Juli 2018

Hintergrund:

Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle.

Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der über 175 Partneruniversitäten der ISM.

