Fr, 23.03.2018 12:30

Radstadt (pts023/23.03.2018/12:30) - Radstadt, inmitten der Salzburger Sportwelt, hat für den Sommer 2018 ein neues, attraktives Urlaubs-Package für Familien geschnürt: An drei Tagen erlebt man in und auf den Bergen rund um die "Alte Stadt im Gebirge" mehr als anderswo in einer ganzen Woche. Es wird gewandert, mit der Bergbahn zum Abenteuerspielplatz gegondelt, auf der Hütte übernachtet und das Almquiz gelöst. Frei nach dem Motto "Familien-Kurzurlaub mit Spiel, Spaß & Hüttennacht".

Familien lieben Radstadt: Und das hat gute Gründe! Sommer wie Winter hat das mittelalterliche Städtchen viel für Eltern und Kinder zu bieten. Abwechslungsreiche Themenwanderungen, idyllische Almen wie bei "Heidi", die Therme Amadé mit Österreichs einzigartiger "Einzel-Looping-Rutsche" und Gastgeber, die sich ganz auf die Bedürfnisse von Familien spezialisiert haben. Das neue Urlaubs-Package vereint das Beste für Familien an drei Tagen und zu einem Preis, der in jedes Familienbudget passt. Individuelle Verlängerungen davor oder im Anschluss sind möglich.

Tag 1: Mit der Bergbahn zum Abenteuerspielplatz auf 1.900 Meter Seehöhe

Nach individueller Anreise und der ersten Übernachtung in Radstadt geht es am Morgen mit dem Wanderbus nach Zauchensee und mit der Bergbahn auf den Gamskogel. Auf 1.900 Meter Seehöhe hat man nicht nur einen gigantischen Ausblick auf die Pongauer Bergwelt, hier will auch der Abenteuerspielplatz "Weltcup der Tiere" erkundet werden. An den Erlebnisstationen des Parcours' erfahren Groß und Klein Wissenswertes über die Bewohner des Waldes und lösen kniffelige Aufgaben. In der nahen Gamskogelhütte gibt's Köstlichkeiten wie Mehlspeisen und Eis.

Tag 2: "Alles Alm" und eine Hüttenübernachtung auf der Südwienerhütte

Am zweiten Tag geht es mit dem Wanderbus zur Gnadenalm bei Untertauern. Auf dem Kinderthemenweg "Alles Alm" erfährt man an den acht Themenstationen wahre Begebenheiten, Kurioses und Wissenswertes aus dem Leben auf der Alm, über die Natur und die Tiere. Im Talschluss rauscht der imposante Johanneswasserfall in die Tiefe. Die Wanderung führt weiter zur Südwienerhütte, wo auf 1.802 Metern Seehöhe erst ein Abendessen eingenommen und dann stilecht im gemütlichen Familienzimmer übernachtet wird.

Tag 3: Bergerwachen und das pure Freizeitvergnügen

Nach einer hoffentlich himmlischen Hüttenübernachtung und einem herzhaften Alm-Frühstück geht es zurück zur Vordergnadenalm. Auf der Rückfahrt nach Radstadt lohnt ein Abstecher zum Freizeit und Wildpark Untertauern mit 40 Wildtieren, Fischteichanlage, großem Kinderabenteuerland und Badesee. Nach all den tollen Erlebnissen und einer weiteren Nacht in Radstadt erfolgt die Heimreise.

Leistungen pro Person:

* 3 Übernachtungen in einer Unterkunft freier Wahl (Bauernhof, FeWo, Hotel etc.)

* 3 x erweitertes Frühstück/Frühstücksbuffet (Achtung: kein Frühstück bei Buchung von Ferienwohnungen - außer bei der Hüttennächtigung!)

* 3 x A la carte 3-Gang-Abendessen inklusive einem Getränk (für das Dine-around-Prinzip stehen zehn Restaurants in Radstadt zur Auswahl)

* 1 Hüttenübernachtung auf der Südwienerhütte mit Abendessen und Frühstück

* 1 x Berg- und Talfahrt mit der Gamskogelbahn ODER ein 4-Stunden-Eintritt in die Familientherme Amadé (bei Schlechtwetter)

* alle Leistungen und Ermäßigungen der Radstädter Gästekarte, wie u. a. die Nutzung der Wanderbusse (Juni bis Oktober) für nur 1 Euro pro Strecke

* Leistungen des Gratis Wandertestcenters

* 23 % Ermäßigung auf den Eintritt in die Soletherme Amadé

* 10 % Ermäßigung auf Wanderausrüstung im Sportgeschäft Klieber

* 10 % Ermäßigung auf den Fahrradverleih bei Intersport Rappl

Preis: ab 488 Euro für 2 Erwachsene und 1 Kind

Gültig in den Zeiträumen:

16.6. bis 7.7.2018

25.8. bis 8.9.2018

7.7. bis 25.8.2018

Anreise nur Samstag bis Dienstag möglich!

Buchung: http://www.radstadt.com/sommerurlaub

