Mo, 19.03.2018 14:30

Orange Digital Ventures investiert in Morphisec und NGD-Systems

Zürich (pts017/19.03.2018/14:30) - Orange Digital Ventures beteiligt sich an der Finanzierung von Morphisec, dem Marktführer im Bereich Moving Target Defense. Das Start-up erklärte, dass es in einer zweiten Finanzierungsrunde Investitionen von insgesamt 12 Millionen US-Dollar erzielen konnte. Die Runde umfasst die neuen Investoren Orange Digital Ventures, La Maison und Kodem Growth Partners sowie die bestehenden Morphisec-Investoren Jerusalem Venture Partners ("JVP"), Portage Partners, OurCrowd, GE, Deutsche Telekom Capital Partners und Evolution Equity Partners.

Morphisecs patentierte Innovation "Moving Target Defense" ist die Grundlage für eine Threat-Prevention-Lösung an Endpunkten, die schnell und einfach fortgeschrittene Bedrohungen für Kunden jeder Grösse weltweit verhindert.

Der völlig neue Ansatz für den Endpunktschutz macht Morphisecs Lösung zur einzigen, die während grosser Patches von Betriebssystemen (wie beispielsweise jenen, die aufgrund der Spectre- und Meltdown-Exploits notwendig sind), vor Zero-Day-Angriffen (wie beispielsweise WannaCry), dateiloser Malware und vielem mehr schützt. Sie bietet zudem signifikante operative und geschäftliche Vorteile, wie zum Beispiel Kontinuität über Patch-Zyklen hinweg - ohne Fehlalarme, Leistungseinbussen und erforderliche Updates. Morphisec unterstützt Endgeräte und Server in physischen, VDI- und hybriden Umgebungen.

"Morphisec hat bereits zahlreiche Kunden mit seinem einzigartigen präventionsorientierten Ansatz überzeugt. Wir freuen uns sehr, das Morphisec-Team bei seinem internationalen Wachstum unterstützen zu können, um einen tiefgreifenden Wandel in Bereich Cyber-Sicherheit herbeizuführen", sagte Yann Kandelman, Head of Investment bei Orange Digital Ventures.

"Wir verfolgen das Ziel, unseren Geschäftskunden die neuesten Lösungen zur Verfügung zu stellen, die sie vor Sicherheitsbedrohungen schützen, die sich ständig weiterentwickeln. Das bedeutet, dass wir uns nicht nur auf unsere eigene Expertise verlassen. Wir stellen auch sicher, dass Unternehmen wie Morphisec, das eine der innovativsten und universellsten Cyber-Sicherheitstechnologien auf dem heutigen Markt anbietet, über ausreichende Mittel verfügen, um sich weiterzuentwickeln", so Thierry Bonhomme, stellvertretender CEO der Orange Gruppe, verantwortlich für Orange Business Services.

Morphisec erlebt ein beachtliches Wachstum mit einer Technologie, die an hunderttausenden Endpunkten eingesetzt wird. Das Unternehmen, das 2015 seine erste Finanzierungsrunde (https://www.morphisec.com/Newsroom/cyber-security-innovator-morphisec-raises-7m-series-a-funding-round ) ankündigte, wurde 2016 zum Gartner Cool Vendor ernannt (https://www.morphisec.com/Newsroom/gartner-names-morphisec-2016-cool-vendor ) und 2017 von SE Labs für seine hundertprozentige Wirksamkeit gegen jegliche Form von Angriff (ausweichende Malware und Exploits) ausgezeichnet (https://www.morphisec.com/Newsroom/morphisec-demonstrates-superior-prevention-capabilities-lab-field ).

"Wir haben Morphisec gegründet, um das Unternehmen zu einer tragenden Säule der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs für alle Unternehmen zu machen, indem wir Angriffen entgegenwirken, die andere Technologien nicht aufhalten können", so Ronen Yehoshua, CEO und Präsident von Morphisec. "Unser Wachstum war exponentiell und diese Finanzierung wird es Morphisec ermöglichen, diesen Kurs fortzusetzen. Unsere Kundenliste wächst kontinuierlich ebenso wie unser Partner-Ökosystem und unsere Mitarbeiterzahl. So können wir revolutionäre, technologische Fortschritte in einem einfachen und leistungsstarken Produkt erzielen, das Schutz vor Bedrohungen und Exploits der nächsten Generation bietet wie kein anderes.

Orange Digital Ventures beteiligt sich ausserdem an NGD Systems, ein führendes Unternehmen im Bereich des Computational Storage. Mit dem exponentiellen Wachstum von Big Data steigt der Bedarf an neuen Speicher- und IT-Innovationen, um die damit verbundenen Herausforderungen zu bewältigen. NGD Systems ist ein Branchenpionier und hat die erste Speicherlösung mit integrierten Rechenfunktionen entwickelt. Die Lösung stellt einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise dar, wie grosse Datenmengen gespeichert und verarbeitet werden. Mit der Aufnahme in die zweite Finanzierungsrunde beteiligt sich Orange nun an dieser neuen Dynamik.

"Es ist grossartig, dass Orange Digital Ventures unser strategischer Partner bei der Entwicklung innovativer Lösungen für zukünftige IT-Infrastrukturen ist. Unsere Computational-Storage-Lösung ist die weltweit erste ihrer Art, die ein intelligentes, kostengünstiges Storage-Subsystem für Cloud-Rechenzentren und Content-Delivery-Netzwerke bereitstellen kann", so Nader Salessi, President und CEO von NGD Systems, Inc.

Infos: http://www.digitalventures.orange.com oder http://www.orange-business.com

