Mobile Netflix-Nutzung global sehr unterschiedlich

MEDIEN

Fr, 09.03.2018 06:05

Fernbedienung: "Netflixen" am Fernseher (Foto: Günther Gumhold, pixelio.de)



Los Gatos (pte002/09.03.2018/06:05) - Obwohl sich Streaming-Riese Netflix http://netflix.com hinsichtlich eigener Statistiken bedeckt hält, hat das Unternehmen nun einige Zahlen rund um die globale Nutzung seines Services veröffentlicht. Demnach schauen Nutzer an den Wochenenden abends auf ihren TV-Geräten eher Filme als andere Inhalte. Je nach Genre wählen Netflix-User zudem ihr Abspielgerät entsprechend aus.

Mittagspause am Handy

Weltweit machen Netflix-Nutzer, die über Mobilfunknetze Inhalte beziehen, rund ein Viertel des gesamten Streams aus. Einige Areale in Finnland tanzen dabei jedoch extrem aus der Reihe: Zu bestimmten Zeitpunkten nähert sich dort die mobile Nutzung der 75-Prozent-Marke - im Vergleich zu einer dann einsetzenden, niedrigen WLAN-Nutzung. In Mexiko wird hingegen beinahe ausschließlich über WLAN geschaut.

Länder wie Südkorea erreichen während der Pendelzeiten Spitzenwerte, was mobile Streams betrifft. Auf dem Weg zur Arbeit und auch während des Mittagessens schauen Nutzer in Frankreich vermehrt auf ihre Smartphones. Der Fernseher bleibt der Statistik zufolge trotzdem das Gerät, auf dem die meisten Netflix-Streams stattfinden. Die vollständige Aufschlüsselung der Geräte-Präferenz variiert nach dem Genre der Film- oder Serientitel.

Im Winter viele Spielfilme

Inhalte für Kinder werden am häufigsten auf einem Tablet angesehen und Science-Fiction-Formate bevorzugt am Computer abgespielt. Zudem schauen Netflix-Nutzer am Wochenende lieber Filme. In Ländern wie Schweden und Kanada, die einen sehr kalten Winter haben, sehen Abonnenten zu dieser Jahreszeit am Abend wesentlich häufiger Filme als anderswo auf der Welt. Weil aus den USA ungefähr 50 Prozent der Netflix-Nutzer kommen, spiegeln die globalen Mittelwerte laut Netflix größtenteils auch eher die Muster von US-Konsumenten wider.

(Ende)