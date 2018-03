LEBEN

25. Amadé-Radmarathon in RADstadt in der Salzburger Sportwelt

Radstadt (pts021/02.03.2018/13:00) - Am 27. Mai 2018 läutet der 25. Amadé-Radmarathon die Radsaison 2018 für alle Hobbyrennläufer ein. An die 500 bis 700 Radfahrer starten und finishen wieder innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauern und bereiten somit dem Namen des Ortes alle Ehre.

Zudem gibt es zum Jubiläum eine Neuerung: Für jene, denen das bisherige Streckenangebot zu anstrengend war, die aber immer schon gerne einmal Radmarathonluft schnuppern wollten, gibt es eine neue verkürzte Strecke mit nur mehr 53 Kilometer.

Am Sonntag, den 27. Mai 2018, geht's um 7.30 Uhr los: 53, 96 oder 147 traumhafte Kilometer erwarten die Teilnehmer und bieten sowohl für Einsteiger als auch für Profis sportliche Herausforderungen und touristische Attraktionen durch die Gemeinden der Salzburger Sportwelt und die benachbarte Steiermark. Der Sieger der neuen kurzen Strecke wird gegen 9 Uhr im Ziel erwartet, die Ersten der mittleren Strecke werden circa um 10 Uhr eintreffen und schließlich werden die Besten über die lange Distanz um circa 11.30 Uhr das Ziel am Stadtplatz von Radstadt passieren.

Der Zugang zur Veranstaltung ist attraktiv: Gestaffelte Nenngelder sowie darin enthaltene Gutscheine - alles genau auf den Radmarathon abgestimmt. Eine Relaxing Zone hilft mit Massagen, dazu gibt es eine Regionalwertung und auch eine Tour-Teamwertung. Zu den weiteren, bewährten Leistungen zählen die professionelle Chip-Zeitnehmung, die Startblockeinteilung nach Leistung, eine persönliche Teilnehmerurkunde zum Download und eine personalisierte Startnummer.

Das ganze Wochenende bietet sowohl den Teilnehmern als auch Zuschauern jede Menge Rahmenprogramm. Den Auftakt bildet am Freitagabend ein Popkonzert, am Samstag wird Geburtstag gefeiert mit Riesenjubiläumstorte, tollem Kinderprogramm, Nudelparty, Expo Area und Fußballübertragung. Am Sonntag sorgt das bewährte Radler-Fest mit Musikunterhaltung für gute Stimmung und im Rahmen der Siegerehrung werden unter den Teilnehmern fünf hochwertige Tombolapreise im Gesamtwert von 4.500 Euro verlost.

Darüber hinaus können im Radstädter Radgarten an der Stadtmauer kuriose und Weltrekord trächtige Fahrräder des Velodesigners Didi Senft besichtigt werden, welcher in Radfahrer-Kreisen besser als der "Tourteufel" bekannt ist und auch beim "Amadé" die Teilnehmer wieder anfeuern wird.

Weitere Infos:

Tourismusverband, A 5550 Radstadt

Tel.: 06452 7472

Web: http://www.radstadt.com

Anmeldung und alle Infos zum Radmarathon auf:

http://www.radmarathon.com/amade/aktuell/index.html

