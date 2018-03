BUSINESS

Do, 01.03.2018 12:30

Botfriends überzeugte auf der Innovation Safari (Foto: VBM/S. Bausewein)



Würzburg (pts024/01.03.2018/12:30) - Das Würzburger Start-up Botfriends überzeugte das Fachpublikum auf dem "Deutschen Remarketing Kongress" mit seinem Pitch. Mit ihrer digitalen Lösung gingen die Botfriends am 27.2.2018 im Würzburger Vogel Convention Center unter fünf Teams als Sieger der ersten "Innovation Safari" hervor: In einem 24-Stunden-Hackathon hat das Team einen Chatbot - speziell für die Vereinbarung von Probefahrten - entwickelt. Ob Terminfindung, Nachweis des Führerscheins oder Standort- und Modellauswahl, der gesamte Prozess wird digital und automatisiert via Chatfunktion abgewickelt.

Die vorgestellten digitalen Lösungen der insgesamt fünf Teams reichten von der digitalen Hereinnahme von Fahrzeugen bis zu papierlosen Fahrzeuganträgen. Zum Konzept der "Innovation Safari" zählte auch die besondere Zusammensetzung der Teams aus Autohändlern und Start-ups. In einem Hackathon erarbeiteten die Teilnehmer fünf kundenorientierte, digitale Lösungen für den Fahrzeughandel und präsentierten ihre Ideen am Nachmittag auf dem "Deutschen Remarketing Kongress". Die rund 250 TeilnehmerInnen der etablierten Branchenveranstaltung entschieden per Voting, und die Botfriends können sich nun über ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro freuen.

"Neue digitale Ansätze für das Gebrauchtwagen-Business sind überlebenswichtig. Mit der Herangehensweise und den zündenden Ideen der jungen Start-ups lassen sich viele Prozesse vereinfachen und altbekannte Probleme der Gebrauchtwagenhändler lösen", so Silvia Lulei, Chefredakteurin des Fachmediums "Gebrauchtwagen Praxis".

Das neue Format "Innovation Safari" wurde von "Gebrauchtwagen Praxis" gemeinsam mit der "Santander Consumer Bank" veranstaltet. Aufgrund der hohen Resonanz findet am 23. und 24. August 2018 ein Sommer-Hack in Würzburg statt. Interessierte Start-ups können sich bereits jetzt vormerken, hier finden Sie die Wünsche der Händler: https://www.kfz-betrieb.vogel.de/innovation_safari

