Der Kunstraum organisiert Sonderschau in Mürzzuschlag

Di, 06.02.2018 14:30

Mürzzuschlag (pts014/06.02.2018/14:30) - Anfang der 1990er Jahre hat Hubert Thurnhofer erstmals russische Künstler in das Mürztal eingeladen. So kam Kirill Scheinkman im Sommer 1994 als Artist in Residence nach Mürzzuschlag. Werke von ihm und weiteren Künstlern sind nun in der Fußgängerzone der Stadt ausgestellt und beleben das Stadtbild.

In Wien betreibt Thurnhofer seit zwanzig Jahren den Kunstraum in den Ringstrassen Galerien zwischen Oper und Cafe Schwarzenberg. In dieser Zeit hat der Galerist eine umfangreiche Kunstsammlung aufgebaut, Werke aus dieser Sammlung stellt er nun in Mürzzuschlag aus. Im aufgelassenen Geschäft Deininger hat der Kurator dieser Ausstellung große Bestände von Altmürzer Keramik aus den 1920er und 1930er Jahren gefunden, die er in die Gestaltung eingebunden hat. So trifft hier Kunst auf Kunsthandwerk und Tradition auf Moderne.

Zu den herausragenden Künstlerinnen der popup-Ausstellung zählt Marina Janulajtite, die im Stadtsaal Mürzzuschlag ein großformatiges Glasbild gestaltet hat. Aus Russland sind weiters Werke von Petr Puschkarjow und Nikolaj Postnikow zu sehen, aus Georgien ein Bild von Tamaz Kipschidze. Die Brücke von der internationalen zur regionalen Kunst baut die Kunsttherapeutin Annelies Thurnhofer mit zwei ihrer neuesten Bilder. Sie ist außerdem im März mit einer Personalausstellung im Langenwanger Siglhof vertreten.

