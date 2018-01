BUSINESS

Frankfurt am Main/München/Würzburg (pts028/25.01.2018/13:45) - Die Suche nach einer geeigneten Agentur mit der jeweils richtigen Erfahrung kann für Werbetreibende sehr nerven- und zeitaufwendig werden. Dank einer Kooperation des Fachmediums "marconomy" mit dem Gesamtverband Kommunikationsagenturen (GWA) sowie dem Münchner Start-Up "Agenturmatching" könnte dieses Problem bald der Vergangenheit angehören. Mithilfe eines intelligenten Algorithmus sowie persönlicher Beratung sorgt "Agenturmatching" für mehr Durchblick in der Kreativwelt und übernimmt die Agentursuche für Werbetreibende.

Ob Startup oder Konzern, B2B oder B2C - der neue Service deckt die Agentursuche in all ihren Facetten ab und spart den Werbetreibenden Zeit und Arbeit. Vom klassischen Marketing über Social Media bis hin zu Web-Videos oder PR: Auf "Agenturmatching" finden Interessierte unter rund 1.500 Agenturen den geeigneten Kreativ-Partner für ihren Auftrag.

Hierbei können Werbetreibende sowohl selbst manuell geeignete Agenturen anhand verschiedener Faktoren - wie etwa Kompetenz, Zielgruppe, Ort etc. - kostenlos selektieren. Im Profil der jeweiligen Agentur sind zudem Ansprechpartner, weitere Informationen, Cases, Kompetenzen sowie bisherige Kunden und Auszeichnungen hinterlegt.

Alternativ können Werbetreibende via "Smart Matching" eine Agentur von ExpertInnen suchen lassen. Das funktioniert so: Interessierte Werbetreibende beantworten in einem ersten Schritt die wichtigsten Fragen zu ihrem Projekt sowie ihren Zielen, anschließend übernimmt "Agenturmatching" die Suche, verfeinert das Ergebnis in einem 20-minütigen Briefing-Gespräch und liefert schließlich kostenfrei fünf Agentur-Empfehlungen, die für das jeweilige Projekt am besten passen.

Weitere Informationen sowie die Suchoptionen finden Sie hier: https://www.marconomy.de/agenturmatching

"marconomy" http://www.marconomy.de ist die Plattform für Marketing und Kommunikation in der Wirtschaft. Das Fachmedium unterstützt Marketing- und Kommunikationsentscheider aus dem B2B-Bereich mit dem nötigen Know-how und erklärt die fachspezifischen Einsatzmöglichkeiten moderner Tools und Systeme. Gemeinsam mit einem Netzwerk aus professionellen Autoren, Referenten und Experten bietet die Redaktion Inspiration und Überblick zu den großen Trendthemen in B2B-Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Weiteres Know-how vermittelt "marconomy" mit den beiden Fachkongressen "Lead Management Summit" und "B2B Days" sowie mit den Seminaren der marconomy Akademie. Vogel Business Media http://www.vogel.de ist Deutschlands großes Fachmedienhaus mit 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten. Hauptsitz ist Würzburg. Das Unternehmen feierte 2016 seinen 125. Geburtstag.

