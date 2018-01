easyTherm: Schlau sanieren, klug bauen, nachhaltig heizen

LEBEN

Di, 16.01.2018 14:00

Unterwart (pts031/16.01.2018/14:00) - International ist sie kräftig im Vormarsch und auch in Österreich setzen immer mehr kluge Köpfe auf die Wärme der Zukunft: die Infrarotheizung. Technisch überlegen sind die Systeme vom Infrarot-Pionier easyTherm. Sie schonen sowohl die Geldbörse als auch die Umwelt und überzeugen mit gesunder Strahlungswärme bis in die Zehenspitzen.

Heizlastberechnung: Kostenlos und mit Wärmegarantie

Die Infrarotheizungslösung von easyTherm ist ein vollwertiges, durchdachtes Heizsystem für das ganze Haus bzw. die Wohnung. Mit der Erfahrung aus mehreren tausend Wohnprojekten ist der Hersteller aus Österreich DIE Adresse, wenn es um smartes Heizen mit Infrarot geht. Jede Heizung muss von einem Fachmann berechnet werden, damit Kosten und Nutzen passen. Welcher Bauherr oder Sanierer möchte nicht im Vorhinein wissen, wieviel Energie er fürs Heizen braucht? Die Heizungsexperten von easyTherm erstellen auf Basis der EU-Norm 12831 eine exakte Heizlastberechnung. Diese aufwendige Berechnung im Wert von 250 Euro ist für easyTherm Kunden kostenlos. Die sicheren Ergebnisse daraus und die einzigartige Wärmegarantie lassen Häuslbauer und Sanierer sorgenfrei in die Zukunft blicken. https://www.easy-therm.com/infrarotheizung/anwendungsbereiche/neubau

Sinnvoll sparen durch Technologievorsprung: Investitionskosten von unter 10.000 Euro für Infrarotheizungslösung im Neubau mit 150 m2.

Messeaktion: Mit bis zu 400 Euro Preisvorteil einleuchtend günstig

Mit der ersten Infrarotheizung mit effizienter LED-Beleuchtung sorgte easyTherm letztes Jahr für Aufsehen, als die Innovation "easyLight" auf den Markt kam. Viele begeisterte Kunden genießen seither konstante Wärme und Licht in einem. Jetzt legt der Technologieführer noch eins nach und bietet speziell zur Messesaison mit dem Aktionsset "Sonnenwonne" eine Variante an, die nur zeitlich begrenzt erhältlich ist. "Sonnenwonne" besteht aus Infrarotpaneel und Lichtrahmen, sitzt raumgebend an der Decke und verteilt von dort seine Wärmestrahlen, die von innen heraus mollig wärmen. Das Ambientelicht zaubert stimmungsvollen Schein an die Decke. Clever ist, wer den Preisvorteil von bis zu 400 Euro gleich nutzt und sich seine "Sonnenwonne" schon am Messestand sichert. https://www.easy-therm.com/news/infrarotheizung-set-sonnenwonne

Geschenk: Ein Ginkgo-Baum

Alle, die bis 31.7.2018 ihr Heizungsprojekt mit easyTherm realisieren, dürfen sich über einen Ginkgo-Baum freuen. Der Überlebenskünstler reckte seine Blätter schon vor über 300 Millionen Jahren in die Luft. Der "Baum des Jahrtausends" wird auch für unsere Gesundheit eingesetzt. So soll er zum Beispiel unser Gehirn in Schwung halten. https://www.easy-therm.com/news/aktion-baeume

