Produktsicherheit aus Villach

HIGHTECH

Mo, 15.01.2018 15:00

Villach (pts019/15.01.2018/15:00) - Im Rahmen des Europäischen H2020 Forschungsprojektes VESSEDIA wird unter der Leitung des Villacher Unternehmens TECHNIKON Forschungs- und Planungsgesellschaft mbH an neuen Techniken zur formalen Prüfung der Sicherheit von industriellen und sicherheitskritische Anwendungen geforscht. Zehn Partner aus Industrie und Forschung aus Frankreich, Belgien, Spanien, Finnland, Deutschland, Ungarn und Österreich entwickeln gemeinsam Software-Analyse-Tools damit künftig vernetzte Produkte sicherer zu gestalten sind.

Technikon arbeitet an den Sicherheitsanforderungen für IT-Produkte und am Einsatz von Hardware basierten Sicherheitsankern. Diese kostengünstig realisierbaren Sicherheitsanker erhöhen das Sicherheitsniveau, ohne in den Produkten Komponenten zu verändern. Es wird mit dieser Methode Sicherheit in existenten Strukturen nachgerüstet. Im Projekt wird auch an einem neuen EU-weiten Standard für die Überprüfung der Sicherheit von Systemen gearbeitet. Im November fand in Turku/Finnland ein Forschungsmeeting mit externen Experten statt. Die Experten rekrutierten sich aus renommierten Unternehmen wie zum Beispiel dem Bureau Veritas (Frankreich) oder dem Evaluierungslabor Brightsight aus den Niederlanden. Alle News und Resultate werden laufend auf der offiziellen VESSEDIA-Projektwebsite veröffentlicht: http://www.vessedia.eu

Die TECHNIKON Forschungs- und Planungsgesellschaft mbH, mit Sitz in Villach (Kärnten), ist seit 1999 erfolgreich in der Planung, Koordination und Organisation von Forschungsprojekten und -aktivitäten tätig. Mit Erfahrung aus mehr als 70 Projekten, ist das Unternehmen mit seinen 20+ Mitarbeitern ein viel gefragter Projektpartner sowie Projektkoordinator. Weitere Informationen über das Unternehmen sind auf der offiziellen Unternehmenswebsite zu finden: http://www.technikon.com

Kontaktinformationen:

Dr. Klaus-Michael Koch

TECHNIKON Forschungs- und Planungsgesellschaft mbH

Burgplatz 3a

9500 Villach, Österreich

Tel. +43 4242 23355 71

Email: coordination@vessedia.eu

Haftungsausschluss:

"Die Informationen in diesem Dokument werden im vorliegenden Zustand ohne jegliche Garantie bereitgestellt. Es wird keine Garantie oder Gewährleistung übernommen, dass die Informationen einen bestimmten Zweck erfüllen. Der Leser nutzt die Informationen im alleinigen Risiko und Haftung."

(Ende)