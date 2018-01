BUSINESS

Darmstadt (pts016/09.01.2018/11:00) - CA Automic, ein führender Anbieter von Software für die Automatisierung von Geschäftsprozessen, wurde von Enterprise Management Associates (EMA: https://www.enterprisemanagement.com ), einem renommierten Forschungs- und Beratungsunternehmen für IT-Datenmanagement, als "Value Leader" ausgezeichnet. In dem EMA-Bericht Radar for Workload Automation (WLA: https://offers.automic.com/ema-radar-report?hs_preview=irqxYFXt-5484094428 ) wurde CA Automic, ein Unternehmen von CA Technologies (NASDAQ: CA), in 46 Schlüsselkategorien mit "outstanding" (überragend) oder "strong" (überzeugend) bewertet.

"Wir freuen uns über die Bewertungen, die wir im neuesten EMA-Bericht zum Thema Workload Automation erhalten haben", sagt Chris Boorman, Marketingleiter bei CA Automic. "Zudem ist es eine große Ehre für uns, als beste Cloud-native Automation Plattform anerkannt zu werden. Diese Auszeichnungen sind ein starker Beweis für die kontinuierliche Innovationskraft von CA Technologies, insbesondere im Bereich der Automation von Geschäftsprozessen, in dem wir mehrere marktführende Lösungen anbieten. Übrigens konnten wir kürzlich unsere Führungsposition auf diesem expandierenden und sich ständig weiterentwickelnden Markt einmal mehr unterstreichen, indem wir unsere neue CA Automic One Automation Plattform präsentierten."

Angesichts von Hybrid Cloud, DevOps, Big Data und der digitalen Transformation entsteht ein gesteigerter Bedarf an optimierten Lösungen für die Workload Automation. Workloads müssen heute besser durchdacht sein, da das Datenaufkommen deutlich gestiegen ist und sich die Palette an Datenquellen verbreitert hat. Der Erfolg oder Misserfolg von Workloads wirkt sich unmittelbar auf die gewerblichen Anwender und deren Kunden aus.

CA Automic bietet eine skalierbare und vernetzte Architektur mit unbegrenzten Kapazitäten, die es Unternehmen erlaubt, diese Herausforderung anzugehen. "CA Automic Workload Automation verwaltet und abstrahiert die komplexen Wechselbeziehungen, die moderne Rechenzentren zunehmend prägen. Auf diese Weise konsolidiert und vereinfacht die Lösung die IT-Administration", erklärt der Bericht.

Die Technologie nutzt eine zentralisierte Automation Engine, um IT-Prozesse zu automatisieren, für die bisher stets eine Vielzahl von Automatisierungsbereichen oder -disziplinen notwendig war. "Diese Funktionalität senkt die Integrations- und Schnittstellenkosten, weil sie die Probleme umgeht, die immer dann auftreten, wenn zur Automatisierung eines einzigen Prozesses eine Vielzahl von Tools eingesetzt werden muss", so der Bericht weiter.

