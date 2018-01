Wie Kreuzfahrten und Alpenreisen Gäste begeistern

LEBEN

Do, 04.01.2018 11:35

Wien (pts006/04.01.2018/11:35) - Wie sich das Freizeit- und Reiseverhalten in Zukunft entwickeln und verändern wird, beschäftigt inzwischen ganze Heerscharen an Tourismusforschern quer durch Europa. Kreuzfahrten erzielen jährlich zweistellige Wachstumsraten und scheinen den neuen Anforderungen an den Erlebnisurlaub am besten zu entsprechen. Alpenreisen sind hingegen seit langem etabliert, werden aber immer wieder neu kreiert und emotional aufgeladen. Über die Faszination von Bergen und Wasser diskutiert der Travel Industry Club Austria anlässlich der Ferienmesse am 11. Jänner 2018 bei einem Networking im Palais Hansen Kempinski Wien. http://www.travelindustryclub.at

Ausgehend von der Frage, welche Gemeinsamkeiten Kreuzfahrten und Alpenreisen ausweisen und welche unterschiedliche Zugänge und Strategien sich daraus künftig ergeben, will der Club adäquate Antworten für innovative Touristiker geben. Dazu erläutert Karl J. Pojer, CEO der Hapag-Lloyd Cruises die Besonderheiten von Kreuzfahrten, und wie diese den Anforderungen der Urlauber/innen gerecht werden. Kurt Robert Luger hat schon in ihrem Buch "Alpenreisen" die Frage aufgeworfen, wohin sich der Alpentourismus angesichts der gravierenden Veränderungen, die sein Umfeld bestimmen, entwickeln kann. In der Diskussion liefert er Antworten zur nachhaltigen Entwicklung.

Thema: Faszination Kreuzfahrten & Alpenreisen

Termin: 11. Januar 2018, 18:30 Uhr

Ort: Palais Hansen Kempinski, Schottenring 24, 1010 Wien

Programm: 18:30 Uhr: Drinks & Snacks

19:30 Uhr: Keynote Interview

20:30 Uhr: Networking

Referenten/innen:

Karl J. Pojer: Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) Hapag-Lloyd Cruises

Univ.Prof. Dr. Kurt Robert Luger: Inhaber des UNESCO-Lehrstuhls "Kulturelles Erbe und Tourismus" an der Universität Salzburg

Moderation:

Barbara Thürschmid, ORF Radio Wien

Teilnahme am Networking

Die Teilnahme an diesem Networking ist für Mitglieder des Travel Industry Clubs Austria kostenlos. Für Nicht-Mitglieder wird ein Catering-Beitrag von Euro 25,- pro Person an der Abendkassa in bar eingehoben. Mehr Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der Website des Travel Industry Clubs. Mitglieder können sich dort für die Veranstaltung Online anmelden. Die Anmeldung für Nicht-Mitglieder erfolgt an office@travelindustryclub.at.

